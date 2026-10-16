Scuola Cani guida per ciechi, sabato 17 ottobre open day a Scandicci

Una giornata per conoscere da vicino le attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana e scoprire come la relazione tra persone e cani possa aprire nuove possibilità di autonomia e inclusione. Sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 18, la Scuola apre le porte della propria sede storica, Villa Martini, in via dei Ciliegi 26 a Scandicci, per l’Open day 2026.

L’iniziativa, dal titolo “Insieme, siamo”. propone un programma di incontri, dimostrazioni ed esperienze pratiche pensate per avvicinare il pubblico al lavoro della Scuola e promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della disabilità visiva. Il titolo scelto per questa edizione richiama il valore della relazione: un legame che, attraverso l’incontro tra persone e cani, contribuisce a superare i limiti e a costruire nuove opportunità.

La mattinata si aprirà alle 10 con il benvenuto accompagnato da un’esibizione musicale delle istruttrici e dei cani della Scuola, insieme alla presentazione delle attività e del programma di affidamento dei cuccioli. Alle 10.30 spazio allo Showdown, sport praticato da persone non vedenti, e ai giochi per bambini, con premi e un’occasione di apprendimento attraverso il divertimento.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, saranno approfonditi il programma di affidamento dei cuccioli e le attività della Scuola. Alle 15 sono previsti gli interventi dell’assessora regionale Monica Monni e della sindaca di Scandicci Claudia Sereni.

Alle 15.30 sarà presentato ufficialmente il calendario 2027 della Scuola, che porta lo stesso titolo dell’Open day, “Insieme, siamo”, e nasce da un progetto fotografico dedicato alla relazione tra persone e cani. I contenuti del progetto saranno illustrati nel corso dell’incontro.

Il programma proseguirà alle 15.45 con il marciapiede didattico, un’esperienza per sperimentare in prima persona la normalità della diversità. Alle 16.30 è prevista una dimostrazione delle attività di un cane di assistenza per persone con disabilità motoria, seguita alle 17 da una dimostrazione delle tecniche di istruzione del cane guida. La giornata si concluderà alle 17.30 con una nuova esibizione musicale delle istruttrici insieme ai cani della Scuola.

Per tutta la giornata sarà presente anche la Stamperia braille regionale con un proprio stand.

L’Open day sarà inoltre l’occasione per conoscere la sede della Scuola, la storica Villa Martini, che si presenta rinnovata nelle coperture e nelle facciate dopo gli interventi di ristrutturazione. È prevista inoltre la realizzazione di un appartamento destinato ai corsi per l’autonomia personale in ambito domestico rivolti a persone non vedenti e ipovedenti.

La partecipazione alla giornata rappresenta un’opportunità per conoscere il lavoro quotidiano della Scuola, incontrare istruttrici e cani e avvicinarsi, attraverso esperienze dirette, ai temi dell’accessibilità, dell’autonomia e dell’inclusione.

Informazioni e prenotazioni: 055 4382850 – scuola.cani.guida@regione.toscana.it. Per i giochi dedicati ai bambini è preferibile la prenotazione.

Fonte: Regione Toscana