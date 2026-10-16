Sempre più difficile per l'Use Computer Gross, arriva Viterbo

La serie con le laziali prosegue. Dopo le due romane, stavolta ci si ferma appena sopra la capitale visto che sabato sera alle 21 al pala Sammontana arriva la Stella Azzurra Viterbo per dare un’altra risposta sulla condizione attuale dell’Use Computer Gross che, almeno finora, pare piuttosto buona. Come non bastasse il suo valore, una squadra che arriva anche sulle ali dell’entusiasmo per aver fermato la corazzata Chiavari e che coach Luca Valentino attende con la guardia alta.

“Arriva un'altra tra le squadre più forti del girone, ovvero Viterbo, reduce dalla vittoria contro la più accreditata Chiavari – spiega – è una squadra molto fisica che ha come punti di riferimento due giocatori di assoluto livello per la categoria come l’ex Giancarli e Bastone. Viterbo ha un roster profondo e versatile con giocatori negli esterni capaci di segnare in più modi e altri capaci di attaccare l'area con continuità. Difensivamente non dovremo concedere una facile circolazione della palla e lavorare con determinazione a rimbalzo. Di squadra limitare le situazioni di post basso di Bastone e cercare in attacco di giocare insieme non dando così facili punti di riferimento”. “Dare continuità al lavoro e continuare a migliorare partita dopo partita crescendo anche individualmente – conclude - resta attualmente il nostro obiettivo principale”.

Stella Azzurra Viterbo è una storica realtà della pallacanestro laziale, fondata nel 1968 e da decenni punto di riferimento per lo sport del suo territorio. Nota per un ambiente appassionato e un settore giovanile sempre molto attivo, la compagine della Tuscia ha costruito negli anni una solida identità basata sulla grinta, sul gioco corale e sulla capacità di lottare su ogni pallone. Come detto da coach Luca Valentino in campo ci sarà anche Marco Giancarli che ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2018/2019 con allenatore Giovanni Bassi lasciando un ottimo ricordo sia per le sue qualità tecniche in cabina di regia sia per la sua grande determinazione in campo.

A dirigere la partita che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ‘use basket tv’ saranno Franceri di Savona e Vozzella di Genova

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa