Svastiche sul murale dedicato ai partigiani a Viareggio, annunciato il restauro

Cronaca Viareggio
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(foto Cantiere Sociale Versiliese Fb)

Deturpata al Varignano l'opera Essere umano, essere partigiano, realizzata da Roberto Diatz. Il Cantiere Sociale Versiliese organizza un presidio

Svastiche sul murale dedicato alla memoria della Resistenza nel quartiere Varignano, a Viareggio. A denunciare l'episodio è il Cantiere Sociale Versiliese, che ha annunciato il ripristino dell'opera Essere umano, essere partigiano, realizzata dall'artista Roberto Diatz in collaborazione con RicreAzione Collettiva.

Il restauro è in programma sabato 17 ottobre alle 10.30, quando si terrà anche una conferenza stampa. L'iniziativa sarà dedicata alla memoria di Chittò Bertini e Didala Ghilarducci, figure legate alla storia antifascista del territorio.

«Domani mattina rispondiamo alle vili azioni fasciste rigenerando la memoria di Chittò Bertini e Didala Ghilarducci», ha dichiarato il Cantiere Sociale Versiliese, invitando la cittadinanza a partecipare al presidio.

«Una risposta chiara a chi, davanti alla crisi sociale, prova a seminare odio e guerra tra poveri. Questo attacco non ci fa paura e non ci fa arretrare di un passo», prosegue la nota, che chiama a raccolta la Viareggio antifascista e solidale.

La condanna del Comune di Viareggio

Anche l'amministrazione comunale ha condannato la deturpazione del murale, definendola un'offesa alla memoria storica e ai valori democratici.

«Non si tratta soltanto di vandalismo, ma di un'offesa alla memoria, alla storia della nostra città e ai valori democratici e antifascisti sui quali si fonda la nostra Repubblica. Viareggio è una città libera, democratica e antifascista. E tale resterà», si legge nella nota del Comune.

L'amministrazione ha già segnalato l'accaduto alla Polizia di Stato e alla polizia municipale, chiedendo gli accertamenti necessari per individuare i responsabili. Ha inoltre annunciato che si attiverà per ripristinare l'opera.

«La memoria non si imbratta. Si custodisce, si rispetta e si tramanda», conclude il Comune.

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