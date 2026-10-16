Svastiche sul murale dedicato ai partigiani a Viareggio, annunciato il restauro

Svastiche sul murale dedicato alla memoria della Resistenza nel quartiere Varignano, a Viareggio. A denunciare l'episodio è il Cantiere Sociale Versiliese, che ha annunciato il ripristino dell'opera Essere umano, essere partigiano, realizzata dall'artista Roberto Diatz in collaborazione con RicreAzione Collettiva.

Il restauro è in programma sabato 17 ottobre alle 10.30, quando si terrà anche una conferenza stampa. L'iniziativa sarà dedicata alla memoria di Chittò Bertini e Didala Ghilarducci, figure legate alla storia antifascista del territorio.

«Domani mattina rispondiamo alle vili azioni fasciste rigenerando la memoria di Chittò Bertini e Didala Ghilarducci», ha dichiarato il Cantiere Sociale Versiliese, invitando la cittadinanza a partecipare al presidio.

«Una risposta chiara a chi, davanti alla crisi sociale, prova a seminare odio e guerra tra poveri. Questo attacco non ci fa paura e non ci fa arretrare di un passo», prosegue la nota, che chiama a raccolta la Viareggio antifascista e solidale.

La condanna del Comune di Viareggio

Anche l'amministrazione comunale ha condannato la deturpazione del murale, definendola un'offesa alla memoria storica e ai valori democratici.

«Non si tratta soltanto di vandalismo, ma di un'offesa alla memoria, alla storia della nostra città e ai valori democratici e antifascisti sui quali si fonda la nostra Repubblica. Viareggio è una città libera, democratica e antifascista. E tale resterà», si legge nella nota del Comune.

L'amministrazione ha già segnalato l'accaduto alla Polizia di Stato e alla polizia municipale, chiedendo gli accertamenti necessari per individuare i responsabili. Ha inoltre annunciato che si attiverà per ripristinare l'opera.

«La memoria non si imbratta. Si custodisce, si rispetta e si tramanda», conclude il Comune.

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