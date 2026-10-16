Tagli alla scuola e decreto Valditara, 2.000 studenti e studentesse in corteo a Firenze

Oltre 2.000 studenti di almeno 15 scuole superiori hanno manifestato venerdì 18 ottobre per le vie del centro di Firenze contro i tagli alla scuola pubblica e il decreto Valditara sul tetto agli studenti stranieri nelle classi.

Il corteo, partito da piazza San Marco, è stato accompagnato da striscioni come "Qui nessuno è straniero" e "L'Ecole est à nous", per rivendicare una scuola più inclusiva e libera da discriminazioni.

Gli organizzatori hanno denunciato le condizioni degli edifici scolastici, la precarietà degli insegnanti e le difficoltà che rendono l'ambiente scolastico sempre più complicato per gli studenti. Secondo i promotori, le istituzioni dovrebbero investire maggiormente nell'istruzione, invece di adottare misure che rischiano di alimentare emarginazione e disuguaglianze.

Durante la manifestazione si sono levati anche cori contro il governo e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme allo slogan "Siamo tutti antifascisti". Presenti inoltre numerose bandiere della Palestina.

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