Teatro in carcere e teatro sociale, 320mila euro per sostenere inclusione e partecipazione

Il teatro come strumento di inclusione, crescita personale e riscatto sociale. La Regione Toscana conferma il proprio impegno sul fronte del welfare culturale, destinando 320mila euro per il 2026 a progetti di teatro in carcere e teatro sociale che utilizzano lo spettacolo dal vivo per favorire la partecipazione, l'integrazione e il benessere delle persone più fragili.

Le risorse, assegnate attraverso una graduatoria approvata a fine settembre, finanzieranno complessivamente 16 progetti, di cui 13 dedicati al teatro in carcere e tre al teatro sociale.

L'intervento è stato al centro della conferenza stampa che si è svolta questa mattina in Regione, alla presenza dell'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti e di alcune delle realtà impegnate nei due ambiti. Per il teatro in carcere erano presenti Livia Gionfrida dell'associazione Metropopolare e Altero Borghi di Sobborghi Impresa Sociale; per il teatro sociale Alessandro Garzella di Animali Celesti APS, Maurizio Lupinelli di Nerval Teatro APS e Julienne Anzillotti della Compagnia Xe Associazione Culturale.

“Il teatro è uno straordinario strumento di espressione, incontro e crescita personale, capace di abbattere barriere e creare nuove opportunità – sottolinea l'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti –. Portare il teatro nelle carceri e coinvolgere persone che vivono situazioni di fragilità significa riconoscere alla cultura un ruolo fondamentale nella costruzione di una società più inclusiva. È questo il senso del welfare culturale, che mette la cultura al servizio del benessere delle persone e delle comunità. Attraverso l'esperienza artistica si possono ritrovare fiducia, dignità e capacità di relazione. Ringrazio tutte le associazioni che con passione e competenza portano avanti questi progetti, dimostrando ogni giorno che la cultura può davvero fare la differenza nella vita delle persone. La cultura deve essere un diritto e un'opportunità per tutti”.

Al teatro in carcere sono destinati 244mila euro, per sostenere 13 realtà impegnate in attività e laboratori all'interno di 15 istituti penitenziari distribuiti in nove province toscane. I progetti puntano a favorire la socializzazione, la consapevolezza di sé e i percorsi di reinserimento delle persone detenute.

Al teatro sociale vanno invece 76mila euro, assegnati a tre associazioni per iniziative rivolte in particolare a persone con disagio fisico o psichico, con l'obiettivo di promuovere partecipazione, autonomia e sensibilizzazione attraverso il linguaggio teatrale.

A confermare il valore di questi interventi anche una recente indagine valutativa del 2026, realizzata in collaborazione con IRPET e dedicata agli interventi di welfare culturale in carcere. Lo studio evidenzia gli effetti positivi della pratica teatrale sulla riduzione della recidiva e sul clima all'interno degli istituti penitenziari, favorendo cooperazione, disciplina e riflessione personale.

L'intervento regionale si inserisce nell'ambito della legge regionale 21/2010 e rafforza il legame tra cultura, politiche sociali e benessere delle comunità, valorizzando il welfare culturale come parte integrante delle politiche regionali per l'inclusione

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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