Tennistavolo, nuovo turno di campionato per le squadre di San Miniato

Nuovi impegni di campionato per le formazioni di tennistavolo di San Miniato, che domenica 18 ottobre torneranno in campo per la seconda giornata della stagione.

Dopo il positivo esordio casalingo, concluso con una vittoria per 5-2, la Polisportiva Casa Culturale San Miniato A, impegnata nel campionato di serie D1, cercherà di confermare il buon momento nella trasferta di Cascina.

Obiettivo riscatto, invece, per la Polisportiva Casa Culturale San Miniato B, che milita in serie D2. Dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata a Forte dei Marmi, la formazione sanminiatese affronterà in casa il TT Pistoia. L'incontro è in programma alle ore 10 nella palestra della scuola Leonardo da Vinci, in via Rondoni 2, con ingresso libero al pubblico.

Infine, ogni giovedì, dalle 18 alle 20, la palestra è aperta anche agli appassionati che desiderano praticare il ping pong a livello amatoriale. Sono disponibili tavoli da gioco e un tecnico della Federazione Italiana Tennistavolo (Fitet), pronto a fornire consigli e indicazioni a chiunque voglia avvicinarsi alla disciplina o migliorare la propria tecnica.

Fonte: Ufficio Stampa