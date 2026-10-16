Traffico aereo rallentato in Italia, ritardi ai voli di Firenze e Pisa

Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia per delle anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale.

Nessun problema alle torri di controllo di Firenze e Pisa, ma il guasto sulla rete trasmissione dati sta provocando alcuni ritardi ai ai voli sia del Vespucci sia del Galilei.

Lo si apprende dalla società di gestione Toscana Aeroporti rispetto ai disagi iniziati la notte scorsa.

Notizie correlate