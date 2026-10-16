Turismo outdoor, nasce TRAME: 52 Comuni toscani insieme per costruire una nuova offerta turistica

Cinquantadue Comuni, tre Comunità di Ambito e quasi 4.000 km² di Toscana lavorano insieme per costruire una nuova offerta di turismo all'aria aperta. È questa la sfida di TRAME – Turismo, Relazioni, Azione, Movimento, Esperienza, il progetto presentato ieri al TTG Travel Experience di Rimini, presso lo stand di Toscana Promozione Turistica.

La Comunità di Ambito turistico Valdelsa Valdicecina è tra i promotori dell'iniziativa, nata dalla collaborazione con le Comunità di Ambito Costa degli Etruschi e Terre di Pisa. Il progetto è il risultato di un percorso di ideazione e progettazione condiviso tra le rispettive DMO. Per la Valdelsa Valdicecina, Terre di Siena LAB ha contribuito all'ideazione e allo sviluppo di TRAME e ne accompagna l'attuazione, favorendo il coinvolgimento degli undici Comuni dell'Ambito e il rafforzamento delle connessioni con gli altri territori toscani.

L'obiettivo è trasformare la ricchezza di itinerari escursionistici e cicloturistici, borghi, paesaggi, tradizioni e servizi turistici in esperienze organizzate e commercializzabili, capaci di attrarre nuovi visitatori e creare opportunità per le imprese.

Una nuova geografia dell'offerta outdoor TRAME nasce dalla volontà di superare i confini dei singoli Ambiti e mettere in relazione territori complementari, costruendo una nuova geografia dell'offerta outdoor toscana. Il filo conduttore è la rete degli itinerari a piedi e in bicicletta, sulla quale intrecciare le altre componenti dell'offerta turistica: ospitalità, guide, noleggi, enogastronomia, patrimonio culturale e naturalistico.

Per la Valdelsa Valdicecina, il progetto rappresenta un'evoluzione del lavoro già avviato negli ultimi anni sulla valorizzazione degli itinerari outdoor. La collaborazione con gli altri due Ambiti consentirà di ampliare le connessioni territoriali, valorizzare anche le aree meno conosciute e costruire nuove proposte capaci di integrare costa, colline, borghi e aree interne.

Non si tratta di creare una nuova destinazione amministrativa, ma di mettere in rete destinazioni diverse attraverso prodotti turistici condivisi, rafforzandone la capacità di presentarsi insieme sul mercato.

Valenti: «Gli Ambiti sono piattaforme di lavoro per connettere territori e operatori» «TRAME rappresenta un'evoluzione importante nel percorso di costruzione e consolidamento degli Ambiti turistici toscani» – sottolinea Marco Valenti, assessore al Turismo del Comune di Monteriggioni, capofila della Comunità di Ambito Valdelsa Valdicecina. «Gli Ambiti non devono essere intesi come destinazioni chiuse e distinte, ma come piattaforme di lavoro capaci di favorire connessioni, relazioni e collaborazioni tra territori e operatori. È questo lo spirito di TRAME: superare i confini amministrativi, connettere territori, risorse e operatori per costruire un'offerta turistica condivisa, riconoscibile e fortemente orientata al mercato».

Sette mesi di lavoro con gli operatori per costruire nuovi prodotti turistici TRAME non è un semplice percorso formativo, ma un laboratorio di sviluppo dell'offerta turistica che coinvolgerà direttamente gli operatori dei tre Ambiti per sette mesi, da ottobre 2026 ad aprile 2027.

Attraverso webinar, laboratori territoriali e attività di co-design, i partecipanti lavoreranno alla costruzione di nuove proposte outdoor, affiancati da esperti, facilitatori e professionisti della promo-commercializzazione turistica.

Il percorso si articolerà in tre fasi:

● Ottobre–dicembre 2026 | Conoscere e connettere. Analisi dell'offerta esistente, individuazione delle opportunità di miglioramento e sviluppo delle relazioni tra operatori dei tre territori.

● Gennaio–febbraio 2027 | Progettare e innovare. Costruzione di nuove proposte turistiche a partire dall'analisi della domanda e dei trend di mercato, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale.

● Marzo–aprile 2027 | Testare e portare sul mercato. Confronto con Tour Operator, Agenzie di Viaggio e product manager specializzati per verificare l'attrattività e il potenziale commerciale delle proposte sviluppate.

Tra gli elementi innovativi del progetto, il coinvolgimento degli operatori della commercializzazione fin dalle prime fasi, affinché i prodotti siano costruiti tenendo conto delle esigenze effettive della domanda turistica.

Il risultato finale sarà un catalogo coordinato di prodotti outdoor, previsto per la primavera 2027, che raccoglierà proposte dei singoli Ambiti e nuovi prodotti interterritoriali, rivolti sia al mercato professionale (B2B) sia ai turisti individuali (B2C).

Tre Ambiti uniti per rafforzare l'offerta turistica «Siamo particolarmente soddisfatti di partecipare a questo progetto condiviso» – spiega Cristiano Pullini, assessore al Turismo del Comune di Castagneto Carducci, capofila della Comunità di Ambito Costa degli Etruschi – «con l'obiettivo di creare rete per ideare e proporre sul mercato prodotti turistici outdoor che superano i confini territoriali e vanno a offrire esperienze strutturate, in grado di integrare e valorizzare le eccellenze dei tre Ambiti turistici».

Anche Paolo Pesciatini, assessore al Turismo del Comune di Pisa, capofila della Comunità di Ambito Terre di Pisa, sottolinea il valore della collaborazione: «Il progetto TRAME rappresenta per la Comunità d'Ambito Terre di Pisa una preziosa occasione di dialogo e sinergia con gli ambiti territoriali limitrofi, fondamentale per valorizzare e mettere a sistema il nostro straordinario patrimonio outdoor».

Il 27 ottobre il primo webinar: iscrizioni aperte Il percorso TRAME è gratuito e aperto a tutti gli operatori turistici delle tre Comunità di Ambito, compresi quelli degli undici Comuni della Valdelsa Valdicecina.

Il primo appuntamento è in programma martedì 27 ottobre alle ore 14:30, con il webinar online di apertura “Entra in TRAME – Dai percorsi al prodotto turistico outdoor”, dedicato alla presentazione del progetto, degli obiettivi e del metodo di lavoro.

È già possibile iscriversi attraverso il modulo online di registrazione.

Il secondo webinar, “Conoscere il mercato outdoor – Dal territorio al mercato”, si terrà il 3 novembre e sarà dedicato alla domanda turistica, ai trend di settore e agli strumenti per leggere l'offerta territoriale in funzione delle esigenze del mercato.

Il progetto e i partner

TRAME – Turismo, Relazioni, Azione, Movimento, Esperienza è un progetto interambito promosso dalle Comunità di Ambito Valdelsa Valdicecina, Costa degli Etruschi e Terre di Pisa, nato dall'ideazione e dalla progettazione congiunta delle rispettive DMO.

Per la Valdelsa Valdicecina, Terre di Siena LAB svolge le funzioni di DMO e di coordinamento tecnico-strategico dell'Ambito e ha contribuito all'ideazione e alla progettazione di TRAME insieme ai referenti degli altri territori.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Centro Studi Turistici di Firenze, Side Note e Ciclica ed è finanziato con risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana nell'ambito dell'Avviso pubblico per il supporto alla valorizzazione dell'immagine della Toscana e alla qualificazione dell'offerta turistica (DD 18010 dell'11 agosto 2025 e successive modifiche e integrazioni).

Fonte: Ambito Turistico - Ufficio Stampa