Un'altra matricola per l'Use Rosa Scotti

Dopo San Raffaele un’altra neo-promossa laziale si pare di fronte all’Use Rosa Scotti. Domenica alle 18 secondo viaggio stagionale per le biancorosse, destinazione Frascati, cittadina laziale famosa, oltre che per la bellezza dei paesaggi, per il vino e le sue eccellenze gastronomiche. Ma non è a tavola che si siederanno le ragazze di coach Alessio Cioni. Per loro pranzo leggero e sola acqua perché alla tensostruttura di viale Einaudi non sarà una serata tranquilla.

Il tecnico biancorosso presenta la sfida rivelando un piccolo segreto. “Quando è uscito il calendario ho cerchiato questa partita in rosso – rivela – è un campo sul quale sarà difficile per tutti fare punti. E’ vero che Frascati è neo promossa ma ha un quintetto che non ha niente da invidiare ai top team. Per noi sarà il primo, vero esame di maturità. A San Giovanni Valdarno hanno fatto soffrire Galli a conferma di quanto ho detto. Abbiamo un roster più profondo e quindi dovremo essere brave a tenere alta la pressione per quaranta minuti così da sfruttare questo piccolo vantaggio”.

“Nella prima partita – prosegue – è balzata agli occhi Toyounon che per noi addetti ai lavori non è una novità visto che si tratta di una classe 2009, un prospetto a livello mondiale che sicuramente è stata già attenzionata anche negli Stati Uniti. Dovremo limitare non solo lei e servirà così una partita difensiva molto attenta perché le compagne non sono da meno. Esperienza e roster dovranno essere i nostri punti di forza”.

Dopo la storica promozione conquistata a giugno contro il Basket Roma al termine di una cavalcata straordinaria, Frascati affronta per la prima volta il palcoscenico nazionale della seconda serie. Guidata in panchina dal confermatissimo coach Manuel Monetti, anima tecnica di un progetto che continua a valorizzare il talento locale, la compagine laziale si presenta ai blocchi di partenza con l'entusiasmo della matricola e la solidità di un gruppo coeso. Avendo riposato alla prima giornata domenica prossima sarà il debutto casalingo delle tuscolane e quindi si prospetta un ambiente piuttosto caldo.

La partita sarà diretta da Bombace di Giugliano e Leggiero di Caserta e sarà visibile in streaming sulla piattaforma a pagamento flima.tv.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa