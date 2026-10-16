UniPiOrienta 2026: 12.000 studenti al Polo Fibonacci per conoscere l'Università di Pisa

Appuntamento fino al 17 ottobre 2026 con UniPiOrienta, il tradizionale evento che l’Università di Pisa dedica alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori per accompagnarli nella scelta del percorso universitario. Per tre giorni il Polo Fibonacci, in largo Bruno Pontecorvo a Pisa, apre le sue porte a 12.000 giovani interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo, esplorare le diverse discipline e raccogliere informazioni utili per una scelta consapevole.

Tra presentazioni dei corsi di laurea, lezioni, laboratori, seminari e incontri con docenti e tutor, UniPiOrienta offre alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori l'opportunità di conoscere da vicino l'offerta formativa dell'Ateneo, scoprire le diverse discipline e confrontarsi con chi già vive l'esperienza universitaria.

Particolare attenzione è dedicata alla scelta consapevole del percorso di studi, con il seminario «Scegliere bene: una skill da allenare», affiancato da colloqui individuali di orientamento. Per gli insegnanti è stato inoltre organizzato il seminario «L'Orientamento tra bisogni e motivazione», dedicato al ruolo della scuola nell'accompagnare le scelte degli studenti.

Nello spazio "Campus e Servizi" i partecipanti possono conoscere le numerose opportunità offerte dall'Università di Pisa: dai servizi per l'inclusione e il diritto allo studio alle biblioteche, dai programmi di mobilità internazionale all'alleanza universitaria europea Circle U., fino alle opportunità di formazione e di ingresso nel mondo del lavoro.

Alla manifestazione partecipano anche la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, l'Accademia Navale di Livorno, lo Studio Teologico Interdiocesano e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana – Polo di Pisa.

«Le attività proposte sono moltissime – spiega Laura Elisa Marcucci, delegata per le Attività di Orientamento dell'Università di Pisa –. Studentesse e studenti possono assistere alle presentazioni dei corsi di laurea, incontrare i nostri tutor, partecipare a seminari, lezioni e laboratori. Vogliamo offrire loro non soltanto informazioni sui percorsi di studio, ma anche l'occasione di entrare in contatto con la realtà universitaria, confrontarsi con docenti e studenti e cominciare a immaginare il proprio futuro con maggiore consapevolezza».

UniPiOrienta si concluderà sabato 17 ottobre, con le attività in programma dalle 9 alle 13.

Il programma completo è disponibile sul sito dell'Università di Pisa.

Fonte: Università di Pisa

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