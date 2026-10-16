Vandali dentro all'Enriques di Castelfiorentino, FdI: "Sicurezza subito e danni a carico dei responsabili"

"Condanniamo con fermezza il vile atto vandalico che ha colpito l’Istituto Enriques. Una scuola è un bene della comunità, il luogo in cui ragazze e ragazzi devono poter studiare in sicurezza. Danneggiarla significa colpire studenti, famiglie, personale scolastico e l’intera collettività".

Lo dichiarano Serena Urso e Fabio Fabbrocini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Castelfiorentino, dopo l’intrusione notturna che ha provocato danni agli arredi e agli estintori, rendendo necessaria la sospensione delle lezioni per verificare le condizioni di sicurezza.

"Le indagini sono in corso e spetta agli organi competenti accertare con precisione la dinamica e le responsabilità. Un’eventuale protesta o occupazione non può in alcun modo giustificare atti di vandalismo. Al tempo stesso, le responsabilità dovranno essere individuali e provate: non si può coinvolgere indiscriminatamente la comunità studentesca".

Per i due consiglieri, l’episodio impone una risposta concreta anche sul fronte della prevenzione.

"Chiediamo alla Città Metropolitana di Firenze, proprietaria e competente per l’edilizia scolastica, e alla dirigenza dell’Istituto di effettuare con urgenza una verifica delle misure di protezione del plesso: accessi, chiusure, allarmi e sistemi di controllo, oltre alle procedure per intervenire tempestivamente in caso di intrusione. Chiediamo inoltre che il Comune collabori, per quanto di sua competenza, con la scuola e con le Forze dell’Ordine".

"Non è la prima volta che la stampa riferisce di intrusioni o danneggiamenti all’Enriques. Proprio per questo occorre verificare se le misure attuali siano adeguate e individuare eventuali interventi aggiuntivi. La priorità è consentire la ripresa delle lezioni in condizioni di piena sicurezza e proteggere il plesso da nuovi episodi". Urso e Fabbrocini chiedono infine che i danni siano quantificati e che, una volta individuati i responsabili e accertate le responsabilità, gli enti competenti attivino ogni procedura prevista per ottenere il risarcimento integrale delle spese di ripristino, anche nei confronti degli eventuali soggetti civilmente tenuti secondo la legge.

"Chi danneggia una scuola non può far ricadere sulla collettività il costo delle proprie azioni. Servono accertamenti rapidi, tutela dell’istituto e responsabilità".