Arrestato un 22enne con fentanil e psicofarmaci

È stato arrestato dalla Polizia di Stato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 22enne, cittadino italiano, trovato in possesso di Fentanil. Nella serata di ieri, 15 ottobre i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Questura di Siena, nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio, sono intervenuti

nelle vie del centro storico rintracciando il giovane, che aveva con sé una busta di plastica con un’ingente quantità di psicofarmaci.

A seguito dei successivi accertamenti, svolti con l’ausilio dei colleghi della Squadra Mobile, è emerso che all’interno della borsa in suo possesso c’erano anche delle confezioni del farmaco Fentanil, oltre ad una scatola di paracetamolo e codeina, considerata anch’essa sostanza stupefacente A quel punto è stato condotto in Questura e sottoposto ad accertamenti più approfonditi, con perquisizione personale e, successivamente, domiciliare. Presso la sua abitazione di Siena, i poliziotti hanno trovato anche una modica quantità di LSD e un bilancino di precisione.

All’esito dell’attività svolta e dei riscontri anche della Polizia Scientifica, l’uomo è stato arrestato e contestualmente denunciato per il reato di ricettazione. Tutto ciò che è stato rinvenuto è stato sequestrato, oltre al Fentanil e alle altre sostanze stupefacenti, ulteriori 81 confezioni di psicofarmaci e il bilancino di precisione. Il 22enne è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del Giudizio di convalida.

Si rappresenta che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Fonte: Ufficio stampa Polizia di Stato