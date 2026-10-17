Controlli straordinari della Polizia: sei arresti in una settimana

Prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano predisposti dal Questore di Firenze per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, soprattutto nelle zone della città ove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica.

Un impiego straordinario che ha visto la partecipazione di personale della Questura e dei Commissariati di zona, di equipaggi del RPC Toscana e di personale della Squadra Mobile fiorentina.

All’esito dei controlli di questa settimana, le Volanti di via Zara hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 19 anni e un cittadino costaricano di 18 anni per rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

A seguito della segnalazione di una rapina consumata in via Reginaldo Giuliani, gli operatori, giunti celermente sul posto, hanno rintracciato la vittima in compagnia di alcuni amici in via Spinucci.

Secondo quanto riferito dalla vittima, 18enne italiano, mentre si trovava in Via Reginaldo Giuliani presso il giardino pubblico in compagnia di alcuni amici, si sono avvicinati tre giovani i quali hanno iniziato a colpirlo con pugni al volto per poi strappargli la collana d'oro che aveva al collo.

Subito dopo si sarebbero dati alla fuga.

La vittima, tentando di rincorrere i giovani, sarebbe stata - inoltre - colpita in maniera violenta con un piede di porco al fianco sinistro.

Gli altri equipaggi di Volante hanno avviato immediate ricerche sulla base della descrizione fornita rintracciando i soggetti in via delle Panche.

Arrestata immediatamente la marcia dell’autovettura di servizio, gli operatori si sono posti al loro inseguimento riuscendo a fermare due dei tre malviventi.

Il 18enne, durante la fuga, ha lasciato cadere il piede di porco usato per la rapina che, prontamente recuperato, è stato posto sotto sequestro.

Nella disponibilità del 19enne rinvenuta, invece, la refurtiva riconsegnata all’avente diritto.

La vittima è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi ed è stato dimesso con una prognosi di giorni 10.

Il 18enne è stato anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Nel corso dei medesimi servizi, alcuni dei quali svolti anche in maniera congiunta a personale della Polizia Locale di Firenze, il Commissariato di San Giovanni, approfondita una segnalazione Youpol relativa ad un’attività di spaccio in piazza Salvemini, ha tratto in arresto due uomini per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio in concorso. Sorpresi ad effettuare diverse cessioni, il personale operante ha fermato i due probabili acquirenti e, successivamente, ha fatto accesso all’abitazione in uso ad entrambi rinvenendo complessivamente: oltre 5.000 € di denaro contante, 10 involucri di cocaina dal peso totale di circa 46 gr., 1 panetto di hashish dal peso di circa 71 gr. e 1 bilancino di precisione.

La Squadra Mobile fiorentina, invece, ha rintracciato e arrestato un cittadino straniero destinatario dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Vercelli il 6 ottobre u.s., per l’espiazione della pena di 3 anni, 4 mesi e 7 giorni per violenza sessuale e atti persecutori, commessi nell’anno 2024. L’uomo rintracciato in questo capoluogo è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano.

Personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana ha rintracciato e arrestato un cittadino straniero di 38 anni destinatario dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Firenze per l’espiazione della pena di 2 anni, 2 mesi e 6 giorni per rapina e resistenza a P.U. commessi nell’anno 2020. L’uomo è stato rintracciato a seguito di un controllo di iniziativa in Piazza Pier Vettori e, all’esito delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Sollicciano.

Infine, in occasione del concerto dell’artista Kid Yugi al Mandela Forum di Firenze, personale della Questura, unitamente al personale della Guardia di Finanza di Firenze, nell’ambito del servizio di ordine pubblico predisposto dalla Questura per l’evento, ha conseguito i seguenti risultati.

28 i soggetti segnalati ex art. 75 D.p.r. 309/90 per il possesso di sostanza stupefacente; 4, invece, le persone denunciate per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione a seguito del rinvenimento di materiale contraffatto, due dei quali anche per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Firenze.

In totale poste sotto sequestro 157 fascette contraffate, parte delle quali scovate all’interno di uno zaino nascosto dietro ad una siepe nei pressi del Forum.

Sequestrata, anche, diversa sostanza stupefacente, complessivamente: 15,89 gr. di hashish, 1,16 gr. di marijuana e 0,33 gr. di cocaina.

Si precisa che l’effettiva responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle ipotesi d’accusa dovranno essere valutate nel corso del successivo processo. Al momento, la stessa è assistita dalla presunzione di innocenza; le contestazioni sono formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di verifica nelle competenti sedi giudiziarie (d.lgs. 188/2021).

Fonte: Ufficio stampa Polizia di Stato

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