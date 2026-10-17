Danni all’Enriques, Ghezzi (Empoli del Fare): “Il silenzio è, talvolta, una presa di posizione”

Claudia Ghezzi, capogruppo di Empoli del Fare e segretaria di Forza Italia Empoli, interviene sui danni causati nella notte all’istituto Enriques di Castelfiorentino, dove venerdì 16 ottobre le lezioni sono state sospese perché non era possibile garantire la sicurezza antincendio.

"Ringrazio Emma Donnini", scrive Ghezzi, "per il messaggio di solidarietà che ha voluto inviare a tutti noi, insegnanti, personale Ata e studenti per i gravi episodi di teppismo che hanno reso inagibile la nostra scuola".

La capogruppo ricorda che "esiste il diritto di manifestare, lo garantiscono gli articoli 17 e 21 della nostra Costituzione" e che questa mattina, davanti all’istituto, insieme ai tanti colleghi, "avrei desiderato conoscere i motivi della protesta studentesca e, perché no, se condivisi mi sarei unita a loro. Purtroppo però abbiamo trovato solo una barricata, l’impossibilità di entrare a scuola e di dare risposte ai tanti studenti che ci chiedevano perché avessero occupato e quando avrebbero potuto riprendere le lezioni".

Poi si rivolge agli studenti: "Esorto quegli studenti, fuori dai cancelli come me, a fare sentire la loro voce, a pretendere che venga garantito loro il diritto allo studio e a condannare oggi e sempre ogni forma di violenza".

Ghezzi manda anche "un ‘pensiero mio personale'" a dirigenti scolastici, sindaci, assessori e consiglieri "che pubblicamente non hanno ritenuto di esprimere una parola di solidarietà". "Le istituzioni si rappresentano non soltanto nelle cerimonie e nelle occasioni di festa ma soprattutto quando occorre prendere posizione, anche se farlo può risultare politicamente scomodo. Il silenzio è, talvolta, comunque una presa di posizione".

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