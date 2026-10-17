Diciottenne aggredito e rapinato a Firenze, arrestati due giovani

Aggredito a pugni e colpito con un piede di porco durante una rapina a Firenze. Vittima un 18enne, finito al pronto soccorso dopo essere stato derubato della collana d'oro che portava al collo. La polizia ha arrestato due giovani, di 18 e 19 anni, con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

L'episodio è avvenuto in via Reginaldo Giuliani, nei pressi di un giardino pubblico dove il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici. Secondo quanto ricostruito dalla questura, tre giovani si sarebbero avvicinati al gruppo, prendendo di mira il 18enne e colpendolo ripetutamente con pugni al volto, prima di strappargli la collana e fuggire.

La vittima avrebbe tentato di inseguire gli aggressori, ma durante la fuga sarebbe stata raggiunta da un violento colpo al fianco sinistro inferto con un piede di porco.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti delle volanti hanno rintracciato il ragazzo in via Spinucci, raccogliendo la sua testimonianza e una descrizione dei presunti responsabili. Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno permesso di individuare tre giovani in via delle Panche.

Alla vista dei poliziotti, i sospettati si sono dati alla fuga. Gli agenti sono riusciti a bloccarne due, mentre il terzo è riuscito ad allontanarsi.

Durante l'inseguimento, il 18enne arrestato, cittadino costaricano, avrebbe lasciato cadere il piede di porco utilizzato nell'aggressione, successivamente recuperato e sequestrato. Il 19enne, italiano, è stato invece trovato in possesso della collana sottratta, poi restituita al proprietario.

Il ragazzo ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Per i due fermati è scattato l'arresto. Il 18enne è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti a offendere.