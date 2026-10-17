Docente precaria per quasi dieci anni, il Ministero dovrà risarcirla

Il Ministero dell'Istruzione dovrà risarcire con quattro mensilità di stipendio un'insegnante di lingua e letteratura spagnola della provincia di Arezzo, rimasta precaria per quasi dieci anni prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza del tribunale di Arezzo.

La docente aveva lavorato nello stesso istituto superiore con 13 contratti a termine, per 114 mesi complessivi, superando il limite europeo di 36 mesi. Nel 2020 aveva vinto un concorso, ottenendo però il posto fisso soltanto nel settembre 2025. Il Ministero sosteneva che la stabilizzazione avesse già compensato il precedente precariato. I giudici hanno respinto questa tesi, stabilendo che l'assunzione, ottenuta attraverso un concorso pubblico per merito, non cancella il diritto al risarcimento per l'abuso dei contratti a termine.

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