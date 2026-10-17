Elba, 2,5 chili di marijuana in casa e nel ristorante vicino a una scuola: arrestato 43enne

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno arrestato un uomo di 43 anni, cittadino straniero, trovato con oltre 2,5 chili di marijuana, alcuni semi della stessa pianta, 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino e circa 4.200 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori verosimilmente legati all’attività illecita.

L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì scorso, durante i servizi esterni intensificati nel centro urbano di Portoferraio per prevenire i reati e contrastare il degrado. Dopo alcuni servizi di osservazione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato l’abitazione dell’uomo e il ristorante che gestisce, in una zona frequentata anche dagli studenti di un vicino istituto scolastico, trovando la droga. Dalla marijuana si potevano ricavare centinaia di dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Terminate le formalità, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato accompagnato a casa, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta ieri al Tribunale di Livorno. L’indagato rischia fino a 6 anni di reclusione. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

I Carabinieri ricordano che in provincia i controlli proseguono ogni giorno anche vicino alle scuole, soprattutto all’orario di ingresso degli studenti, con pattuglie anche in borghese, per evitare che le zone intorno agli istituti diventino punti di spaccio e consumo. Nei giorni scorsi alcuni studenti erano stati trovati all’ingresso della scuola con sostanze stupefacenti per uso personale: per loro è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, queste ultime sono da ritenersi presunte innocenti, considerata l’attuale fase del procedimento (indagini preliminari), fino a un eventuale definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

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