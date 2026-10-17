Da Empoli al Maggio Musicale in pullman per la prova aperta di “Elias”

Venerdì 18 dicembre grazie alla collaborazione tra il Centro Busoni e il Maggio Musicale Fiorentino, sarà possibile assistere alla prova aperta di Elias, l’oratorio per soli, coro e orchestra op. 70 di Felix Mendelssohn, in programma alle ore 15.30. Sarà inoltre offerto gratuitamente dal Maggio Musicale Fiorentino il servizio di trasporto in pullman da e per Firenze.

Sul podio salirà Daniele Gatti. Con lui canteranno il soprano Sara Blanch, il mezzosoprano Michèle Losier, il tenore Daniel Behle e il baritono Jordan Shanahan. Elias è uno dei vertici del repertorio sinfonico-corale dell’Ottocento. Mendelssohn lo compose su commissione del Festival musicale di Birmingham. Lo diresse lui stesso alla prima esecuzione, il 26 agosto 1846, con un successo trionfale. Il libretto, curato da Julius Schubring, si basa sui Libri dei Re e racconta la vicenda del profeta Elia: la sfida ai sacerdoti di Baal, la fuga nel deserto e l’ascesa al cielo sul carro di fuoco. Nella scrittura corale si sente l’eredità di Bach e di Händel, che Mendelssohn aveva contribuito a riscoprire. Accanto ai cori monumentali l’oratorio offre pagine di intensa liricità, come l’aria di Elia «Es ist genug».

Il pullman partirà alle ore 14:15 dal parcheggio della Coop di Pontorme, in via Tosco Romagnola Sud 41 a Empoli. Lo spettacolo ha la durata di 150 minuti, intervallo compreso. Il rientro a Empoli è previsto intorno alle 18:45.

Il servizio è gratuito. La prenotazione è obbligatoria e va fatta entro il 15 novembre 2026 esclusivamente agli uffici del Centro Busoni.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Centro Busoni

Tel. 0571 711122

E-mail: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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