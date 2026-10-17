Firenze si svuota, Empoli guadagna residenti: +2,6% in dieci anni

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Foto di gonews.it

Secondo l’inchiesta di La Nazione, tra il 2016 e il 2026 Empoli è passata da 48.246 a 49.526 residenti

Firenze continua a perdere residenti e una parte dei fiorentini va a vivere fuori città. Tra i comuni che attraggono nuovi abitanti c’è anche Empoli. Lo scrive La Nazione nell’edizione di oggi, sabato 17 ottobre, in un’inchiesta firmata da Carlo Casini su dati Istat e del Bollettino di statistica del Comune di Firenze.

Secondo il Bollettino, i residenti del capoluogo erano 377.625 nel 2016 e sono scesi a 363.453 nel 2025. Il quotidiano indica tra le cause gli affitti brevi, che fanno salire i prezzi delle case e la qualità della vita in termini di sicurezza e traffico.

Tra i comuni confinanti con Firenze crescono solo quelli della Piana: Campi Bisenzio, salita da 46.103 a 47.435 abitanti, e Calenzano, passata da 17.580 a 18.025 (+2,5%). Sesto Fiorentino resta quasi ferma (+0,3%). Prato cresce da 192.469 a 198.327 residenti. Il resto della prima cintura perde abitanti.

Per trovare altri comuni in crescita, scrive La Nazione, bisogna allontanarsi di oltre trenta chilometri da Firenze. Empoli tra il 2016 e il 2026 è passata da 48.246 a 49.526 residenti, con un aumento del 2,6%. Nello stesso periodo Borgo San Lorenzo è passato da 18.191 a 18.412 abitanti (+1,2%).

Nel commento che accompagna l’inchiesta, Gabriele Canè cita anche l’Empolese tra le mete di chi lascia la città. Secondo Canè il 70% degli affitti non è alla portata delle famiglie fiorentine e lo spostamento verso la provincia, dall’Empolese a Pistoia, continua: per questo l’emergenza c’è e non sembra passeggera.

Il quotidiano ha intervistato anche la demografa Alessandra Minello, ricercatrice all’Università di Padova. Secondo le stime che cita, entro il 2050 la popolazione di Firenze calerà del 4% e scenderà fino a circa 350mila abitanti.

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