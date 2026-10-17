Inaugurata la salita a mattoni di via San Lucchese a Poggibonsi

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Taglio del nastro per la strada riqualificata con 350mila euro e rete idrica rinnovata da Acque. Cenni e Carrozzino: intervento inserito in un più ampio quadro di opere nell’area

Una strada più bella, sicura e funzionale, valorizzata nel rispetto della sua identità e con una rete idrica completamente rinnovata. È stata inaugurata ufficialmente, oggi 17 ottobre, la salita a mattoni in via San Lucchese, una delle vie più caratteristiche del centro storico, oggetto di un intervento di riqualificazione che ha restituito piena fruibilità a un collegamento importante con l’area monumentale della Fortezza medicea. L’opera ha richiesto un investimento di 350 mila euro ed è stata preceduta dal rifacimento dell’acquedotto da parte di Acque Spa, passaggio necessario per intervenire in modo organico sulla strada.

"Uno degli scorci più belli della nostra città, che aveva decisamente bisogno di un intervento di riqualificazione – dice la sindaca Susanna Cenni – L’investimento è stato importante e necessario e si colloca nell’ambito di un complesso di opere che interessano tutta l’area. Oggi la strada è tornata disponibile nella sua originaria bellezza e di questo vanno ringrazio i residenti, con cui abbiamo condiviso tutto il percorso fin dall’incontro effettuato prima dell’avvio del cantiere, per la fondamentale collaborazione". Ringraziamenti a cui si unisce il vicesindaco Fabio Carrozzino. "I lavori sono stati complessi proprio per la particolare conformazione della strada che ha costretto ad interrompere per tanto tempo la circolazione – dice – Adesso l’intervento è terminato e rientra in un quadro più ampio di investimenti che stanno interessando questa parte della città. L’area camper del Vallone e la passerella pedonale di via San Francesco che sono in fase di completamento, ma anche la ristrutturazione di Villa del Bello, ormai completata, riguardano un’area strategica della città tra il centro e la zona monumentale, dove sono in corso anche altri lavori".

L’intervento ha portato alla ricostruzione della pavimentazione in mattoni con la cura meticolosa delle porzioni in pietra. I lavori hanno riguardato il rinnovamento del piano viabile, rimasto inalterato come materiali, configurazione e colori. La sede carrabile è stata demolita e ricostruita. Sulle porzioni laterali in pietra i lavori hanno avuto una natura più conservativa perché le condizioni erano migliori e quindi si è proceduto con revisione, manutenzione, pulizia e solo quando necessario smontaggio e sistemazione. Il progetto ha portato anche al rifacimento del tratto di collegamento con via San Francesco. La strada è tornata disponibile e fruibile già da diverse settimane, non appena è terminato l’intervento principale. Successivamente, a strada aperta, sono state completate le finiture.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Poggibonsi

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