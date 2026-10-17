Labella, dove la musica è di casa si racconta a CNA Storie

Labella è nata nel 2010 e da allora di strada ne ha fatta. La casa di produzione musicale fondata a Montelupo Fiorentino da Matteo Guasti e Matteo Carrai è un'impresa, ma prima di questo, da ormai molti anni è un punto di riferimento per tutti gli amanti della musica. Un risultato raggiunto puntando sui giovani, offrendo lo spazio di una sala prova, ma anche corsi e attività di vario tipo. Non manca l'attenzione totale agli artisti, uno alla volta, dalla registrazione fino alle luci dei palchi.

La storia di Labella è al centro del nuovo appuntamento della rubrica CNA Storie su Radio Lady 97.7: Matteo Guasti ha parlato della nascita, delle attività, degli artisti passati dalle sale prove e dei nuovi progetti della società ai microfoni di Cristina Ferniani con Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa.

L'INTERVISTA SU RADIO LADY 97.7

Nel corso degli anni Matteo Guasti e Matteo Carrai hanno lavorato con diversi artisti, come Emma Nolde, nome molto conosciuto in zona, Incubo, e in passato con il duo di Vinci Cecco e Cipo. "Cerchiamo di lavorare con un artista alla volta - ha spiegato Guasti - ma di seguirlo in ogni sua produzione e anche durante i tour. Con Emma Nolde lavoriamo da diversi anni: si è presentata nello studio che non aveva ancora sedici anni: è una grande artista, scrive cose molto belle".

Nata come sala di prove e registrazione, il ventaglio di attività oggi è molto più ampio: lo studio dal 2021 offre anche corsi di musica per grandi e piccoli, e dà anche la possibilità di formarsi nell'ambito tecnico di audio e luci. "Stanno partendo i corsi di musica, a settembre c'è stata una fase di orientamento" ha spiegato Matteo Guasti.

poi una piccola novità: da questa estate Labella si è attivata nell'organizzazione di centri estivi, focalizzandosi sui bambini piccoli con attività di gioco e musica. "Mi auguro che il numero dei partecipanti vada aumentando col tempo" ha detto.

"Lavoriamo soprattutto in ambito pop-rock - ha proseguito Guasti - che è vicino ai ragazzi. I gruppi vengono a fare le prove la sera dopo cena. I nostri tecnici erano insegnanti di strumento, e da lì è venuta l'idea della scuola. Abbiamo circa 150 allievi in 7 sale. Non ci annoiamo mai. La nostra giornata inizia alle 7 di mattina per i lavori di ufficio, poi inizia nel pomeriggio le frequentazioni delle sale".

Interrogato sui gruppi odierni e la musica di oggi, Matteo Guasti risponde: "Negli anni 80-90, quando ero ragazzo, anche le canzoni più leggere avevano comunque un contenuto, una storia. I tempi cambiano, c'è ancora della qualità che magari noi non riusciamo a vedere. Ma trovo molto alleggerita la parte musicale, con arrangiamenti sempre uguali e artefatti".



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