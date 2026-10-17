Lago di Sibolla ad Altopascio, nuova gestione con la Lipu

Una nuova fase per la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, tra tutela della biodiversità, ricerca scientifica, educazione ambientale e valorizzazione del territorio. La rinnovata gestione del Centro Visite e dei percorsi naturalistici, affidata alla LIPU a seguito di bando pubblico, e i nuovi progetti per il futuro sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, l’assessore all’ambiente, Daniel Toci, il responsabile del settore oasi e riserve Lipu, Ugo Faralli, il referente Gav, Claudio del Vita e il responsabile territoriale LIPU, Alessio Bartolini.

Il nuovo percorso si inserisce nel lavoro portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale insieme all’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità e ad altre realtà territoriali, come Natura di Mezzo, che ha consentito di migliorare la conservazione e la fruibilità della Riserva, anche attraverso finanziamenti, interventi di manutenzione e una progressiva acquisizione pubblica dei terreni e del lago stesso.

"Sibolla è uno dei patrimoni ambientali più importanti del nostro territorio e vogliamo che diventi sempre più un punto di riferimento per la tutela della biodiversità, la ricerca e l’educazione ambientale – spiega la sindaca Sara D’Ambrosio –. In questi anni abbiamo investito nella cura e nella valorizzazione della Riserva. Oggi rafforziamo questo percorso grazie alla collaborazione con la LIPU e con le associazioni del territorio, per rendere Sibolla sempre più conosciuta, accessibile e vissuta, nel rispetto della sua straordinaria ricchezza naturale".

"La tutela ambientale richiede una presenza concreta e costante sul territorio – aggiunge l’assessore Daniel Toci –. La nuova gestione ci permette di rafforzare manutenzione, conservazione e attività scientifiche, coinvolgendo sempre di più cittadini, scuole e visitatori. Il finanziamento regionale rappresenta un ulteriore passo avanti: con tre Guardie Ambientali Volontarie potremo garantire maggiore controllo e prevenzione, affiancando il lavoro delle forze dell’ordine. Vogliamo che Sibolla continui a crescere come patrimonio ambientale e luogo di conoscenza per tutta la comunità".

Gli interventi realizzati. Negli ultimi anni la Riserva è stata interessata da un lavoro costante di cura, recupero e miglioramento degli spazi naturali e delle strutture di visita, oltre all’installazione della cartellonistica lungo tutti i percorsi. Ha ottenuto anche numerosi finanziamenti per migliorare gli ambienti, per rendere sempre più fruibili gli spazi e per accrescere il proprio patrimonio, grazie a una progressiva campagna di acquisizione dei terreni privati e del lago stesso che fanno ora parte della disponibilità dell'Ente pubblico. Particolare attenzione è stata riservata anche al recupero del bosco di farnie, con azioni finalizzate a favorire la crescita delle giovani querce, e alla raccolta del sarello, destinato alle attività di gestione ambientale del prossimo anno.

La nuova gestione e i progetti. La LIPU rafforzerà le attività di conservazione, ricerca e divulgazione, prevedendo dal 2027 almeno 160 giornate annue di apertura del Centro Visite, visite guidate, iniziative gratuite e attività didattiche per le scuole. Entro giugno 2027 sarà inoltre presentato un progetto per realizzare un percorso accessibile anche alle persone con disabilità motorie o ridotta mobilità. Tra gli interventi allo studio figurano nuovi punti di osservazione della fauna, una torretta per il birdwatching vicino alla garzaia, il recupero di tre stagni al Guado delle Giuncaie e percorsi multimediali dedicati alla botanica e all’ecologia. Progetti che si affiancano a quello già finanziato Sibolla di Tutti, con un orizzonte di sviluppo fino al 2030. Proseguiranno inoltre i monitoraggi scientifici su flora, fauna, specie rare e invasive, insieme a nuove attività di ricerca.

Più vigilanza ambientale. Il Comune di Altopascio ha ottenuto un finanziamento regionale di 3mila euro per l'impiego di tre Guardie Ambientali Volontarie (GAV) LIPU, che rafforzeranno il presidio della Riserva a supporto della Polizia Locale e dei Carabinieri Forestali, contribuendo alla prevenzione degli illeciti, dell'abbandono dei rifiuti e del bracconaggio.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

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