Palo sui binari la notte della vigilia di Natale: obbligo di firma per un giovane

Cronaca Lastra a Signa
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La Digos ha individuato due indagati, di 25 e 30 anni. Esclusa la matrice terroristica o eversiva

La Digos della Questura di Firenze, delegata dalla Procura, ha dato esecuzione all’ordinanza che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un giovane fiorentino indagato per attentato alla sicurezza dei trasporti. Secondo l’accusa, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2025 avrebbe posizionato sui binari della linea ferroviaria, in località Lastra a Signa, un palo della segnaletica stradale e altro materiale di risulta, facendo scattare il sistema di allarme e causando l’interruzione della circolazione ferroviaria.

Il provvedimento del Gip del Tribunale di Firenze è stato adottato su richiesta della Procura, dopo l’interrogatorio preventivo di due indagati e il lavoro degli agenti della Digos, che grazie ad accurate attività investigative sono arrivati a individuare i due giovani, lui venticinquenne e lei trentenne.

Il 2 luglio 2026, su decreto dell’Autorità Giudiziaria, gli investigatori dell’Antiterrorismo della Polizia di Stato avevano eseguito nei confronti dei due una perquisizione locale, personale e informatica. L’attività ha permesso di acquisire ulteriori elementi per l’attribuzione dell’episodio e di escludere che fosse riconducibile a organizzazioni criminali o eversive di stampo terroristico.

Il Gip, accogliendo parzialmente la richiesta del pubblico ministero, che aveva domandato l’obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno, ha disposto per il giovane l’obbligo di firma, tutti i giorni, due volte al giorno.

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