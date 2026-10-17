Maltrattava la madre, minorenne in comunità

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Il giovane è stato accompagnato dai Carabinieri in una struttura in Calabria, su ordine del giudice del Tribunale per i minorenni di Firenze

I Carabinieri della Stazione di Arezzo hanno portato in comunità un minorenne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre e del furto della sua auto, nonostante non avesse la patente. Lo hanno fatto eseguendo un’ordinanza di collocamento in comunità emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Firenze, su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe insultato e aggredito verbalmente la madre di continuo, distrutto suppellettili in casa, chiesto denaro e preteso di usare l’auto pur senza patente. In un’occasione l’avrebbe anche sputata in faccia. Avrebbe inoltre rifiutato ogni aiuto per superare i suoi problemi di devianza e dipendenza. Questo comportamento avrebbe causato alla donna uno stato di angoscia prolungato, tanto da spingerla a presentare denuncia.

Sulla base degli indizi raccolti, il giudice ha disposto la misura cautelare, eseguita dai Carabinieri, che hanno accompagnato il ragazzo in una comunità in Calabria.

Il comunicato precisa che la notizia viene diffusa nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti, visto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile e per assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
14 Ottobre 2026

Tentano l'assalto a una ditta orafa nell'Aretino, ma il colpo fallisce: strade bloccate e otto arresti

Sono otto le persone arrestate questa notte dai Carabinieri di Arezzo, ritenute responsabili di aver tentato il colpo a una gioielleria di Laterina Pergine Valdarno, la 'Fratelli Chini s.r.l.'. L'allarme è [...]

Arezzo
Cronaca
13 Ottobre 2026

Bomba davanti alla chiesa, il parroco: "Forse il desiderio di dare fastidio"

Una bomba da mortaio da 81 millimetri è stata ritrovata nei giardini della chiesa di San Marco alla Sella, ad Arezzo. L’ordigno, risalente alla Seconda guerra mondiale e risultato privo [...]

Toscana
Cronaca
13 Ottobre 2026

Cavo della fibra ottica tranciato, disagi alla linea Internet tra Firenze e Arezzo

Disagi alla connessione Internet tra le province di Firenze e Arezzo a causa del tranciamento di un cavo della fibra ottica lungo la dorsale che collega i due territori. Il [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina