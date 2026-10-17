Montemurlo, controlli straordinari dei Carabinieri tra Vernio e Val di Bisenzio

Il Comando Provinciale Carabinieri di Prato ha disposto un mirato servizio di controllo del territorio svolto nel pomeriggio di ieri nella giurisdizione della nuova Compagnia di Montemurlo. L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia preventiva dell'Istituzione, con il coordinamento della Prefettura di Prato, finalizzata a prevenire i reati ed i pericoli legati all'abuso sostanze

stupefacenti, con un'attenzione particolare rivolta ai più giovani.

L'obiettivo principale è assicurare a tutti la possibilità di vivere e frequentare le aree urbane in totale sicurezza e, pertanto, le verifiche dei Carabinieri sono state estese in modo capillare anche ai giardini e ai parcheggi pubblici del territorio. Sono stati allestiti molteplici posti di blocco e, nel corso dell’attività svolta, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 1 persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per porto senza giustificato motivo di un coltello con lama affilata, che è stato posto sotto sequestro penale; sono state segnalate all’Autorità Amministrativa 4 persone, di cui 1 minorenne, per possesso di lieve

quantità di sostanza stupefacente; sono stati sequestrati a carico di ignoti due modesti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e un bilancino di precisione, rinvenuti rispettivamente in un parco pubblico di Vernio e a bordo di un autobus adibito a servizio di linea in Val di Bisenzio.

Ulteriori risultati conseguiti: sono stati controllati complessivamente 115 veicoli, 130 persone e 3 esercizi pubblici; sono state effettuate 2 perquisizioni personali ed 1 perquisizione domiciliare; sono state controllate 4 persone sottoposte a misure custodiali e/o alternative, di cui 1 in possesso di una lieve quantità di sostanza stupefacente, ed è stata contestata 1 violazione alle norme del codice della strada.

Le pattuglie impiegate hanno proceduto comunque a garantire il pronto intervento relativamente alle numerose richieste pervenute al numero unico di emergenza 112. I controlli proseguiranno con ulteriori iniziative al fine di garantire una maggiore tranquillità sociale ed aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Fonte: Ufficio stampa

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