Morto Beppe Angiolini, fondatore di Sugar: Arezzo e il mondo della moda lo ricordano

È morto questa mattina a 73 anni Giuseppe “Beppe” Angiolini, imprenditore della moda aretino e fondatore di Sugar, il concept store di Corso Italia ad Arezzo diventato un marchio noto a livello internazionale. Considerato uno dei buyer italiani più influenti degli ultimi quarant’anni, è stato presidente e presidente onorario di Camera Buyer Italia, oltre che ai vertici nazionali degli organismi di rappresentanza di categoria.

Il primo ricordo è arrivato da Camera Buyer Italia, che lo descrive come una figura di riferimento per la moda italiana: "Attraverso Sugar ha fatto di Arezzo un punto d’incontro internazionale per la moda, l’arte e il design, dando forma a un’idea di boutique come luogo di ricerca, scoperta e relazione". La presidente e cofondatrice Maura Basili parla di un amico: "Beppe aveva uno sguardo libero, curioso, sempre personale, e il coraggio di seguire le proprie intuizioni. Ci mancherà moltissimo".

Per la consigliera regionale del Pd Roberta Casini e l’assessore regionale Filippo Boni la sua scomparsa è "una perdita per Arezzo e per tutto il suo territorio". "Dal negozio di Corso Italia ha fatto di Sugar un marchio affermato a livello internazionale, senza mai lasciare la sua città", sottolineano, ricordando che Angiolini "ha messo con generosità idee ed esperienza al servizio di progetti per la città e per il tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio".

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena, con il presidente Massimo Guasconi, la Giunta e il Consiglio, lo definisce "imprenditore illuminato e visionario" e ricorda il suo lavoro per OroArezzo, dove come direttore artistico ed executive strategist ha dato una svolta creativa alla manifestazione, ideando format come il concorso Premiere e facendo dialogare l’alta moda con la tradizione orafa del territorio.

Anche il Comune di Cortona ha espresso cordoglio, ricordando che l’ultima partecipazione pubblica di Angiolini è stata all’inaugurazione di Cortonantiquaria 2023. "Con Beppe Angiolini il nostro territorio e tutto il Paese perdono un grande imprenditore, persona che ha rappresentato l’eccellenza del saper fare", dichiara il sindaco Luciano Meoni. "Grazie Beppe per la tua presenza e la vicinanza a Cortona e ai suoi eventi, riposa in pace".