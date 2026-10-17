Morto Fabio Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti: il cordoglio del sindaco

Cronaca Lucca
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“Perdiamo un professionista di alto valore, Lucca perde oggi una figura di riferimento” le parole del Sindaco Mario Pardini

È morto questa notte l’ingegner Fabio Salvatore Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti Spa. A ricordarlo è il sindaco di Lucca, Mario Pardini, che esprime il cordoglio suo personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città.

"Apprendo con dolore la notizia della scomparsa, avvenuta questa notte, dell'Ingegner Fabio Salvatore Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti Spa. Perdiamo un professionista di alto valore, un uomo che ha dedicato la sua vita e le sue competenze alla nostra comunità. Alla guida di una società fondamentale per la città come Gesam Reti, Vantaggiato ha lavorato con rigore, competenza e spirito di servizio, contribuendo in modo determinante alla gestione ed allo sviluppo della nostra città. Il suo impegno, la sua serietà e la sua disponibilità rimarranno un esempio per tutti noi. A tutta la famiglia di Gesam Reti, società soggetta a direzione e coordinamento di Lucca Holding, va il nostro abbraccio più affettuoso in questo momento così difficile. A nome mio personale, dell'Amministrazione Comunale e di tutta la città di Lucca, desidero esprimere il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi. Lucca perde oggi una figura di riferimento."

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