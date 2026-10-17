Oltre 2,5 chili di marijuana tra casa e ristorante, arrestato 43enne a Portoferraio

Oltre 2,5 chilogrammi di marijuana, 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e circa 4.200 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri di Portoferraio, all'Isola d'Elba, nel corso di un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un 43enne di nazionalità straniera.

L'intervento è scattato nella tarda mattinata di mercoledì scorso, al termine di una serie di servizi di osservazione condotti dai militari. Le perquisizioni hanno interessato sia l'abitazione dell'uomo sia un'attività di ristorazione da lui gestita, situata in una zona frequentata anche dagli studenti di un vicino istituto scolastico.

Durante i controlli sono stati trovati, oltre alla marijuana, alcuni semi della stessa pianta e l'hashish già suddiviso in dosi. Secondo gli investigatori, dalla sostanza sequestrata sarebbe stato possibile ricavare centinaia di dosi destinate allo spaccio. Il denaro contante rinvenuto è ritenuto presumibilmente riconducibile all'attività illecita.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti.

Al termine delle operazioni, il 43enne è stato accompagnato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

Il tribunale di Livorno ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo nei confronti dell'indagato la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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