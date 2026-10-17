Operaio morto nel cantiere dell'Alta Velocità a Firenze, lunedì sciopero degli edili

Un'ora di sciopero in tutta la provincia di Firenze per protestare contro l'ennesima morte sul lavoro. È la mobilitazione proclamata per lunedì 19 ottobre, dalle 11 alle 12, dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil Firenze, insieme alle categorie degli edili Fillea, Filca e Feneal, dopo il decesso dell'operaio gruista nel cantiere della futura stazione sotterranea dell'Alta Velocità di Firenze.

Alla protesta si accompagnerà un presidio davanti al cantiere Foster, in via Circondaria, in programma dalle 10.30 alle 12.

I sindacati chiedono interventi immediati per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire nuove tragedie.

"È il momento di fermare questa strage. Servono interventi concreti, controlli rigorosi e condizioni di lavoro che mettano al centro la vita e la salute delle persone. Di lavoro si deve vivere, non morire" sottolineano le organizzazioni sindacali annunciando la mobilitazione.