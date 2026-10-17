Ponte a Elsa, inaugurato il rinnovato campo sportivo Baldinotti

Sport Empoli
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Lavori da 57mila euro su manto erboso e illuminazione a LED. La riconsegna alla Us Ponte a Elsa, campione uscente di Terza Categoria, con la sorella di Alessio Baldinotti

Una mattina di festa al comunale 'Baldinotti' di Ponte a Elsa per l'inaugurazione del rinnovato campo sportivo da calcio in uso alla Us Ponte a Elsa 2005. Nella mattina di oggi il sindaco Alessio Mantellassi, l'assessora allo Sport, Laura Mannucci, l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni, hanno presenziato a questo momento celebrativo per un intervento con quadro economico da 57mila euro.

Il campo sportivo, di proprietà comunale, ha visto un intervento al termine della stagione agonistica a maggio-giugno 2026, con tre fasi distinte dei lavori. Nella prima fase è stato scavato il terreno per il drenaggio delle acque. La seconda fase ha riguardato il rifacimento intero del terreno di gioco, a seguire l'ultima fase con l'areazione del terreno e la semina del manto erboso, che si presenta al meglio in questi ultimi giorni.

Oltre a questi interventi sono stati eseguiti i consolidamenti dei plinti delle due torri faro presenti e sono stati sostituiti i corpi illuminanti con tecnologia a LED per una migliore visibilità e un maggior risparmio energetico.

La società sportiva ha raccolto atleti e scuola calcio, Roberto Bellocci in rappresentanza della federazione Lega Nazionale Dilettanti, il gruppo ultras, genitori e cittadinanza per questo bel momento dedicato allo sport. Presente anche la sorella di Alessio Baldinotti, a cui è stato intitolato il campo precisamente 40 anni fa.

Dopo la benedizione di padre Tiziano Molteni, è stata la volta degli interventi.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha affermato: "Siamo orgogliosi di poter riconsegnare alla squadra del Ponte a Elsa, campione uscente della Terza Categoria, il suo campo così da poter giocare le partite in casa tra i suoi tifosi questo nuovo campionato ricco di sfide. Ritorniamo con gioia qui, dopo l'intitolazione del campo in sintetico a Giuliano Ciampalini detto 'Nale', con dei lavori importanti di cui questo impianto aveva oggettivamente bisogno. Nei campi sportivi si svolge buona parte della vita aggregativa e di frazione. Due anni fa abbiamo adottato il Piano Frazioni e Quartieri che include tanti interventi in programma, tra cui quelli legato ai campi sportivi di frazione. Siamo vicini alla comunità di Ponte a Elsa, questo è un luogo aggregativo per i giovani e un altro ne aprirà a breve all'EcoPark, il nuovo Centro Giovani che sarà gestito da CORA dopo la sperimentazione positiva degli scorsi mesi. Le frazioni vivono quando sono popolate e la comunità rimane presente quando ha dei servizi a portata di mano. Continuiamo su questa strada".

L'assessora allo Sport, Laura Mannucci: "Quando ci sono iniziative di carattere sportivo le tribune si riempiono e lo sport è una macchina bellissima, dove i ragazzi condividono passione, gioie e dolori, dove c'è un tifo sano che fa parte di questi ingranaggi che muovono lo sport. Conta avere luoghi dove fare sport bene, in sicurezza, dove passare i pomeriggi. Ho girato tutti i campi sportivi di Empoli, ci siamo concentrati sulle priorità come le luci che abbiamo cambiato in tutti i campi di frazione. Però questo campo doveva essere sistemato, e ringrazio la collaborazione con la Us Ponte a Elsa".

Elena Baldinotti, sorella di Alessio: "Questo è un luogo speciale, oltre 40 anni fa giocò qui Alessio che è deceduto a soli 14 anni per un incidente stradale. Mio fratello non è più tra noi ma sapere che chi frequenta questo campo porta con sé un ricordo di mio fratello mi rallegra il cuore".

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Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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