Poste Italiane riceve in Toscana il premio “BLSD Angels”

Poste Italiane ha ricevuto il premio regionale "BLSD Angels". La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina, sabato 17 ottobre, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze. Nel corso dell’evento, Poste Italiane è stata insignita, nelle mani del responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Tutela Aziendale Claudio Francioni, del riconoscimento dell’associazione Siena Cuore ODV nell’ambito della nona edizione del "Progetto Vita".

L’associazione ha attribuito all’azienda questa menzione speciale per il progetto nazionale "La Sicurezza ci sta a Cuore" e per l’installazione di 51 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in Toscana: "Per aver contribuito alla cardioprotezione del territorio, alla diffusione della conoscenza delle manovre salvavita e alla formazione per l’utilizzo del DAE, rafforzando la catena dell’emergenza-urgenza".

Attraverso "La Sicurezza ci sta a Cuore" Poste Italiane ha ulteriormente consolidato il proprio impegno nella tutela della salute e della sicurezza delle persone attraverso un importante programma di cardioprotezione nei luoghi di lavoro. In Toscana sono stati installati sedici defibrillatori semiautomatici esterni di ultima generazione, dotati di sistemi di monitoraggio e controllo remoto, presso sedi aziendali distribuite sul territorio.

"Ringrazio a nome di Poste Italiane Siena Cuore ODV per questo prestigioso riconoscimento. Si tratta di un'iniziativa che la nostra azienda ha realizzato volontariamente, nella convinzione che la tutela della vita e della salute rappresenti un valore che va oltre il mero adempimento normativo" – ha dichiarato il responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Tutela Aziendale di Poste

Italiane Claudio Francioni. L'iniziativa rientra nel più ampio piano nazionale che prevede l'installazione di oltre 800 defibrillatori in 242 siti aziendali in tutta Italia: un investimento volontario, realizzato in assenza di specifici obblighi normativi, finalizzato a rafforzare le procedure di primo soccorso, diffondere la cultura della prevenzione e garantire una tutela sempre maggiore per lavoratori, clienti e comunità locali.

Il premio "BLSD Angels" è un riconoscimento onorifico regionale istituito da Siena Cuore ODV per valorizzare cittadini e operatori che, grazie alla formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), hanno contribuito nel corso dell’anno a salvare vite umane attraverso l’utilizzo del defibrillatore e l’applicazione delle manovre salvavita.