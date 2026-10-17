Quattro convenzioni quinquennali per rafforzare la rete della Protezione civile a Vernio

Una rete di volontariato ancora più solida e organizzata per affrontare le emergenze e garantire un sostegno tempestivo alla popolazione. Il Comune di Vernio rinnova e rafforza la collaborazione con le associazioni di protezione civile del territorio attraverso la firma di quattro convenzioni quinquennali, valide dal 2026 al 2030. Gli accordi sono stati sottoscritti nel palazzo comunale con Vab Valbisenzio, Misericordia di Vernio, Misericordia di Montepiano e Croce Rossa di Vernio, quattro realtà che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della comunità.

Le convenzioni definiscono una collaborazione strutturata tra l'amministrazione comunale e le associazioni di volontariato nella gestione delle situazioni di emergenza. Dalle allerte meteorologiche alle frane, dalle nevicate alla formazione di ghiaccio sulle strade, fino alle altre criticità che possono interessare il territorio montano, i volontari affiancheranno la macchina comunale nelle attività di monitoraggio e negli interventi di supporto alla popolazione. Un impegno particolarmente importante per un comune come Vernio, caratterizzato da un territorio vasto, con numerose frazioni e aree montane, dove la conoscenza dei luoghi e la capacità di intervenire rapidamente possono fare la differenza, soprattutto durante gli eventi meteorologici più intensi.

"Con queste convenzioni diamo continuità e rafforziamo una collaborazione indispensabile per il nostro territorio – sottolinea Niccolò Masolini, assessore alla Protezione civile del Comune di Vernio –. Le associazioni di volontariato sono una risorsa preziosa, soprattutto nei momenti più difficili. La loro presenza capillare, la conoscenza del territorio e la disponibilità dei volontari ci permettono di monitorare più efficacemente le situazioni di rischio e di intervenire a sostegno dei cittadini. L'obiettivo è lavorare sempre più come un'unica squadra, nella quale ciascuno mette a disposizione competenze ed esperienza".

Gli accordi rappresentano anche un riconoscimento del ruolo che il volontariato svolge quotidianamente nella comunità, non soltanto durante le emergenze più gravi, ma anche nelle attività di prevenzione e di presidio del territorio.

"La protezione civile funziona quando istituzioni, volontariato e cittadini lavorano insieme, con responsabilità e spirito di collaborazione – dichiara la sindaca Maria Lucarini –. A Vernio possiamo contare su associazioni che hanno dimostrato più volte quanto siano importanti la vicinanza alle persone e la capacità di essere presenti quando c'è bisogno. Queste convenzioni sono un investimento nella sicurezza della nostra comunità e nella capacità di affrontare le emergenze senza lasciare soli i cittadini. A tutte le associazioni e ai loro volontari e volontarie va il ringraziamento sincero dell'amministrazione comunale per l'impegno e la generosità con cui si mettono al servizio del territorio".

Fonte: Ufficio stampa Unione Comuni Val di Bisenzio