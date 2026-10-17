Il Ristorante Stefani festeggia 150 anni di attività

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Il sindaco Pardini consegna la pergamena celebrativa del Comune alla famiglia che gestisce il locale di San Lorenzo a Vaccoli da un secolo e mezzo

Il sindaco Mario Pardini ha consegnato insieme all’assessore al commercio Paola Granucci la pergamena celebrativa del Comune di Lucca per i 150 anni di attività al Ristorante Stefani di San Lorenzo a Vaccoli. Il riconoscimento - ricevuto dal titolare Benedetto Stefani, che gestisce l’attività insieme alla moglie Caterina ed al figlio Gianmarco – è il coronamento di un’impresa a conduzione familiare che va avanti da un secolo e mezzo. "Il Ristorante Stefani è un esempio ed un orgoglio per la nostra comunità – ha dichiarato il primo cittadino -, che conferma quanto la passione per il proprio lavoro, la professionalità e la ricerca costante di qualità possano essere indice di successo e continuità. Faccio i miei migliori auguri a Benedetto Stefani ed alla sua famiglia per l’importante risultato raggiunto".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Lucca

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