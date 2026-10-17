Sabato la Bibliofesta alla biblioteca Fucini con Saverio Tommasi

Un pomeriggio di festa e condivisione di un luogo che è la ‘casa’ della cultura di questa città. Il gruppo Amici della biblioteca comunale Renato Fucini organizza "Bibliofesta: intrecci di storie" (sabato 24 ottobre 2026), a partire dalle 17, nella bellezza della Sala Maggiore della Fucini (via Cavour, 36), per festeggiare la ricchezza del patrimonio librario, le competenze delle operatrici e degli operatori, la vocazione sociale e civile della biblioteca, in un mix di letture, interviste, musica, esperienze e volontariato.

Una iniziativa aperta al pubblico, a cura dell’associazione Amici della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, patrocinata dal Comune di Empoli e realizzata in collaborazione con l’associazione Sheep Italia.

Ospite, il presidente e ideatore di Sheep Italia, Saverio Tommasi, già scrittore e giornalista.

Un momento in cui la biblioteca comunale di Empoli accoglierà tutti coloro che partecipano, ogni giorno, alla sua vita istituzionale e di comunità. Filo conduttore di questa giornata saranno le parole come gomitoli ed intrecci che sviluppano relazioni e costruiscono comunità civili e nonviolente. Le letture scelte parleranno di legami che si creano fra gli esseri viventi. Si focalizzeranno in particolare sull’arte della tessitura dei sentimenti, degli stati d’animo e dei pensieri, tratte dalla letteratura di ogni tempo.

Attraverso un insieme di linguaggi che si incrociano durante la serata, una presenza speciale sarà quella del gruppo Sferruzza Sferruzza, che durante lo svolgimento, lavoreranno a uncinetto, mentre la telecamera le inquadrerà: un elemento fondamentale per veicolare il significato della lettura e del libro come strumenti che costruiscono trame di pensieri.

PROGRAMMA - Silent reading dalle 17 alle 17.30 a cui seguiranno i saluti delle autorità istituzionali. Introduzione a cura del direttore della biblioteca comunale Renato Fucini, Carlo Ghilli; porterà i saluti e illustrerà lo svolgimento dell’iniziativa, Carla Benedetti, presidente dell’associazione Amici della biblioteca comunale Renato Fucini.

Seguirà una lettura polifonica a due voci: due passi letterari intercalati, poi ‘Dialoghi sulla biblioteca’ con l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi; si proseguirà con una lettura polifonica a quattro voci alternate (dalla lettura dei passi in sequenza si formerà un nuovo testo), per arrivare all’incontro con Saverio Tommasi scrittore e giornalista, presidente di Sheep Italia. Al termine, consegna delle coperte per i senza fissa dimora. Il pomeriggio si concluderà con un buffet e per tutta la durata sarà accompagnato dalla musica di "Archimossi", tra viole, violini e violoncelli.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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