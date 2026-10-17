Scandicci, guasto idrico: mancanza d’acqua in piazza Vittorio Veneto e San Martino alla Palma

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Publiacqua al lavoro per la riparazione urgente, fine lavori prevista tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio

Problemi di approvvigionamento idrico a Scandicci, causati da due guasti alla rete su cui Publiacqua sta intervenendo con riparazioni urgenti.

Il primo interessa la zona di piazza Vittorio Veneto, via del Botteghino, via Cavalieri di Vittorio Veneto e le vie limitrofe. I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema al più presto e la conclusione dei lavori è prevista tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio.

Il secondo riguarda San Martino alla Palma e le zone vicine. Data la difficoltà tecnica dell’intervento, la situazione potrebbe tornare alla normalità solo in serata. Nelle prossime ore un’autobotte sarà posizionata nella località.

Publiacqua si scusa per i disagi che i guasti potranno creare ai cittadini.

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