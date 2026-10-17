Sicurezza, Gianassi (PD) su San Jacopino: "La Lega ammette il fallimento del Governo"

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Federico Gianassi

“Sul tema della sicurezza il governo ha clamorosamente fallito. Dopo le promesse mirabolanti fatte nella campagna elettorale del 2022, non ha mantenuto nulla. In questi anni ha approvato norme ridicole, a volte inutili, a volte dannose, senza dare risposte concrete ai problemi dei cittadini. Avevano promesso di cancellare le occupazioni abusive e di contrastare efficacemente danneggiamenti, spaccate, furti e scippi. Nulla di tutto questo è accaduto. Ciò che è avvenuto ieri nel quartiere di San Jacopino, a Firenze, dimostra esattamente quanto sia distante la propaganda della destra dalla realtà quotidiana. Ed è vergognoso che su questi fatti, che dimostrano il loro fallimento, abbiano pure la faccia tosta di fare propaganda”.

Lo dichiara Federico Gianassi, deputato del Partito Democratico e segretario del PD Firenze.

“Le dichiarazioni degli esponenti della Lega sono ridicole. Un partito che ha governato il Paese per sette degli ultimi otto anni e che da quattro anni fa parte dell’attuale maggioranza di ultradestra, anziché assumersi le proprie responsabilità, continua ad attaccare i Comuni. È inaccettabile che chi governa e dispone degli strumenti per intervenire scarichi sistematicamente le proprie responsabilità sulle amministrazioni locali. La Lega smetta con le polemiche strumentali e risponda davanti ai cittadini dei risultati che non è stata capace di ottenere” aggiunge il deputato dem.

“Sul Quartiere di San Jacopino il Comune ci ha messo la faccia, attivando centinaia di interventi e servizi degli agenti della polizia municipale, ha limitato gli orari per i minimarket, ha sanzionato comportamenti scorretti in aree pubbliche e giardini. Ma come sempre manca il Governo. È davvero incredibile che a fare demagogia sia la Lega, che sta al Governo. Non è un caso che oramai nei sondaggi abbia punteggi da prefissi telefonici".

“Servono interventi concreti, non propaganda. La destra si rimbocchi le maniche e faccia quello che finora non ha fatto: mandi più agenti nelle città in cui mancano e metta le forze dell’ordine nelle condizioni di prevenire efficacemente situazioni non più tollerabili. La sicurezza dei cittadini richiede risposte, non annunci e continui attacchi ai Comuni” conclude Gianassi.

Fonte: Ufficio Stampa

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