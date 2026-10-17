Siderurgia, il sindaco di Piombino: "Al lavoro per il futuro economico e dei lavoratori"

"Il rilancio del polo siderurgico riguarda il futuro industriale di Piombino e la vita di tanti lavoratori. Comprendiamo la preoccupazione espressa dai sindacati: il territorio ha bisogno di certezze, di impegni concreti e di una prospettiva chiara".

Inizia così l'intervento del sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

"Come Amministrazione stiamo seguendo la vicenda in ogni suo aspetto, con un lavoro che coinvolge il confronto istituzionale, le questioni industriali e occupazionali e i necessari passaggi urbanistici. Manteniamo alta l’attenzione presso il Governo, la Regione e le aziende, affinché gli impegni assunti trovino attuazione e siano definiti tempi e condizioni per il rilancio del polo".

"Anche sul piano urbanistico il Comune sta seguendo con il massimo impegno le attività di propria competenza e le procedure connesse agli accordi, consapevole del ruolo che questi passaggi hanno nel percorso degli investimenti e nella prospettiva industriale dell’area. La priorità è tutelare il lavoro e costruire condizioni solide per il futuro produttivo di Piombino. Continueremo a mantenere al massimo livello l’attenzione impegnandoci con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e tutti i soggetti coinvolti perché il territorio possa ottenere risposte concrete e verificabili".

Fonte: Comune di Piombino - Ufficio Stampa

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