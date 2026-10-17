Siderurgia, il sindaco di Piombino: "Al lavoro per il futuro economico e dei lavoratori"

Politica e Opinioni Piombino
Condividi su:
Leggi su mobile
Francesco Ferrari

"Il rilancio del polo siderurgico riguarda il futuro industriale di Piombino e la vita di tanti lavoratori. Comprendiamo la preoccupazione espressa dai sindacati: il territorio ha bisogno di certezze, di impegni concreti e di una prospettiva chiara".

Inizia così l'intervento del sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

"Come Amministrazione stiamo seguendo la vicenda in ogni suo aspetto, con un lavoro che coinvolge il confronto istituzionale, le questioni industriali e occupazionali e i necessari passaggi urbanistici. Manteniamo alta l’attenzione presso il Governo, la Regione e le aziende, affinché gli impegni assunti trovino attuazione e siano definiti tempi e condizioni per il rilancio del polo".

"Anche sul piano urbanistico il Comune sta seguendo con il massimo impegno le attività di propria competenza e le procedure connesse agli accordi, consapevole del ruolo che questi passaggi hanno nel percorso degli investimenti e nella prospettiva industriale dell’area. La priorità è tutelare il lavoro e costruire condizioni solide per il futuro produttivo di Piombino. Continueremo a mantenere al massimo livello l’attenzione impegnandoci con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e tutti i soggetti coinvolti perché il territorio possa ottenere risposte concrete e verificabili".

Fonte: Comune di Piombino - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Piombino
Politica e Opinioni
2 Settembre 2026

Cardellini catturati con reti e richiami acustici: LNDC Animal Protection lancia l'allarme sul Ddl caccia

Due uomini sorpresi mentre catturavano cardellini, specie di avifauna selvatica protetta, utilizzando una rete di sei metri e richiami acustici vietati. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali del Nucleo [...]

Toscana
Politica e Opinioni
11 Luglio 2026

Giovani Democratici, tour della segretaria Virginia Libero in Toscana

Prenderà il via domenica 12 luglio la tappa toscana di "Benvenuti nel Paese reale", il tour nazionale della Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici, che per tre giorni attraverserà la regione [...]

Piombino
Economia e Lavoro
26 Maggio 2026

Crisi Magona, al Mimit preaccordo tra Trasteel e procedura fallimentare ma la vertenza non è chiusa

Si è svolto oggi al Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo di crisi dedicato alla vicenda Magona, alla presenza della struttura ministeriale che segue le [...]



Tutte le notizie di Piombino

<< Indietro

torna a inizio pagina