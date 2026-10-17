Spacca la vetrata di un bar con un tombino: arrestato 28enne

Ha rotto la vetrata di un bar sulla Darsena di Viareggio (Lucca) con un tombino stradale in ghisa per rubare, ma è scattato l’allarme e la polizia è arrivata subito. Un 28enne è stato fermato mentre si allontanava a piedi, sanguinante per i tagli causati dai vetri dell’ingresso. È stato arrestato per furto e possesso abusivo di armi.

Gli agenti hanno trovato la saracinesca e la vetrata del bar pesantemente danneggiate e, poco lontano, un uomo che corrispondeva alle descrizioni ricevute e cercava di andarsene. Lo hanno bloccato dopo pochi metri.

Nella perquisizione hanno recuperato la refurtiva appena rubata e un coltello a serramanico. Dentro il locale il 28enne aveva puntato al registratore di cassa, da cui aveva preso il denaro, per poi gettarlo nel canale vicino.