Stabbia piange Oreste Innocenti, il “Morino”: per oltre 60 anni parrucchiere in paese

Cronaca
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Aveva 90 anni. I funerali si tengono oggi, sabato 17 ottobre, alle 15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo

Lutto a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi, per la morte di Oreste Innocenti, conosciuto da tutti come il "Morino". È morto giovedì 15 ottobre a 90 anni e a dicembre ne avrebbe compiuti 91. Ne dà notizia La Nazione.

Innocenti ha lavorato per oltre sessant’anni nel suo salone da parrucchiere "Hair Men", in via Francesca Sud, aperto nel 1959. Nonostante il nome dell’insegna, tra i suoi clienti c’erano anche le donne. Ha tagliato i capelli a generazioni di stabbiesi e a molti clienti arrivati da fuori, ed era conosciuto anche oltre i confini del comune.

In paese era impegnato anche nell’associazionismo. Ha fatto parte del consiglio del circolo di Stabbia e per quarant’anni ha guidato la società calcistica amatoriale del paese, prima come dirigente e poi come presidente.

I funerali si tengono oggi alle 15 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Stabbia.

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