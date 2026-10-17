Università di Pisa, protesta contro la presenza dell'Accademia Navale all'orientamento

Contestazione durante una giornata di orientamento dell'Università di Pisa, ospitata sabato 17 ottobre nelle aule del Polo Fibonacci. Alcuni attivisti di Cambiare Rotta, organizzazione giovanile di Potere al Popolo, hanno protestato contro la presenza dell'Accademia Navale di Livorno tra i partecipanti all'iniziativa.

L'Ateneo pisano collabora da anni con la Marina Militare attraverso corsi di laurea in convenzione destinati agli allievi dell'Accademia. Una collaborazione che gli esponenti di Cambiare Rotta hanno contestato, criticando in particolare la scelta di mettere a disposizione gli spazi universitari per la presentazione delle attività di un'istituzione militare.

Secondo gli attivisti, la partecipazione dell'Accademia Navale rappresenta «una scelta tutt'altro che neutrale», che consentirebbe agli apparati militari di rivolgersi direttamente alle nuove generazioni all'interno dell'università pubblica.

Cambiare Rotta ha inoltre richiamato le modifiche apportate oltre un anno fa allo statuto dell'Università di Pisa, che riconosce la pace come valore fondamentale. Secondo l'organizzazione, la presenza dell'Accademia Navale all'iniziativa di orientamento sarebbe in contrasto con questo principio.

Nel corso della contestazione gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta "Non saremo menti e braccia per la vostra guerra. Fuori l'Accademia Navale da Unipi".

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