Volley, Savino Del Bene pronta al derby contro Il Bisonte

Archiviata la prima vittoria in campionato, conquistata con il successo per 3-1 sul campo di Macerata nell’anticipo della quarta giornata di Serie A1, la Savino Del Bene Volley è pronta a tornare in campo per il derby fiorentino.

Domenica 18 ottobre, alle ore 17.00, la formazione di coach Marco Gaspari ospiterà Il Bisonte Firenze al Pala BigMat.

Il Bisonte Firenze, dopo aver esordito con una sconfitta per 3-0 contro Milano, ha conquistato la prima vittoria stagionale domenica 11 ottobre, superando in casa l’Omag Consolini Volley 1907.

Il derby rappresenterà per la Savino Del Bene Volley l’ultimo impegno prima della Supercoppa italiana, in programma sabato 24 ottobre, quando le ragazze di coach Gaspari affronteranno la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice de Il Bisonte Firenze ha vestito in passato la maglia della Savino Del Bene Volley.

Sul fronte opposto, sono due le atlete scandiccesi con un passato nella formazione fiorentina:

Emma Graziani, centrale classe '02, ha giocato con la maglia di Firenze per tre stagioni tra il 2021 e il 2024.

Sara Alberti, centrale classe '93, ha militato nelle fila de Il Bisonte Firenze per quattro annate dal 2017 al 2021, rivestendo anche il ruolo di capitana.

Quello di domenica sarà il trentatreesimo confronto assoluto tra le due squadre. Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è imposta in venticinque occasioni contro le sette di Firenze.

L’ultimo successo della Savino Del Bene Volley risale al 26 dicembre 2025, quando in occasione della diciassettesima giornata della Regular Season della Serie A1 2025-2026, la formazione scandiccese si impose per 3-0.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI

“Domenica affronteremo una squadra che si è rinnovata inserendo atlete di livello internazionale. Alcune le conosciamo già dal Mondiale per Club, come Baird e Cugno, mentre altre, come Damaske, hanno maturato esperienze importanti sia con la nazionale polacca sia a livello di club. Con gli innesti di Milosic, Caruso e Boldini, Firenze ha costruito una squadra a mio avviso estremamente competitiva, che potrà essere protagonista in questa stagione. Da parte nostra dobbiamo continuare a fare step in avanti e a trovare sempre maggiore sicurezza nei diversi reparti. Sicuramente, sotto l’aspetto muro-difesa, abbiamo compiuto un passo in avanti, ma contro Firenze dovremo essere ancora più incisivi al servizio, perché in questo momento è l’arma sulla quale possiamo crescere più rapidamente. Sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra carica e motivata, ma da parte nostra dovrà esserci la consapevolezza di dover disputare una partita convinta, sapendo che ci saranno momenti in cui bisognerà soffrire. Dobbiamo cercare di compiere uno step di crescita a ogni partita, mantenendo equilibrio nei giudizi e nelle reazioni: senza esaltarci troppo quando le cose vanno bene, ma senza nemmeno essere sempre tutti depressi quando incontriamo delle difficoltà.”

LE AVVERSARIE

Il Bisonte Firenze ha concluso la regular season 2025-2026 al nono posto nella classifica di Serie A1, con 9 vittorie e 17 sconfitte e un totale di 28 punti, mancando per un punto la qualificazione ai Play Off Scudetto.

La formazione fiorentina ha dunque partecipato ai play-off Challenge Cup, venendo eliminata nella fase a gironi.

In questa annata Il Bisonte Firenze ha cambiato la sua guida tecnica, affidandosi a coach Alessandro Orefice, alla sua prima esperienza da capo allenatore in Serie A1.

Tra le conferme del roster de Il Bisonte Firenze figurano Acciarri, centrale alla quinta stagione in maglia fiorentina, Tanase, schiacciatrice alla seconda annata, e Agrifoglio, palleggiatrice alla quarta stagione con la squadra.

Confermata anche Valoppi, libero indisponibile per via dell'infortunio riportato nella semifinale del Trofeo Città di Sondrio di metà settembre scorso e sostituita temporaneamente da Negretti.

Tra le nuove arrivate nel roster di coach Orefice figurano Boldini, palleggiatrice che nelle ultime tre stagioni aveva giocato a Busto Arsizio, e Cugno, opposta argentina nell'ultima stagione in Brasile con Osasco, che conosce già l'Europa, avendo giocato e conquistato trofei in Francia con Béziers e Levallois Paris tra il 2021 e il 2025.

Il reparto delle schiacciatrici è stato invece integrato con gli arrivi di Damaske, polacca reduce dalla conquista del campionato e della coppa nazionale con il Budowlani Łódź, e Zojzi, alla sua prima stagione in Serie A1.

Al centro, il roster si arricchisce con Milosic, centrale slovena classe 2005 lo scorso anno al Levallois Paris Saint-Cloud, e Piacentini, alla prima esperienza in A1 dopo aver fatto parte della rosa di Novara nella stagione 2019-2020.

Completa il gruppo Fanfani, libero classe '07 reduce dal campionato di B2 con Clementina Volley.

Questa domenica Il Bisonte Firenze dovrebbe scendere in campo con il sestetto composto da Boldini al palleggio, Cugno come opposta, Damaske e Baird in banda, Acciarri e Caruso al centro, Negretti nel ruolo di libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e Il Bisonte Firenze sarà visibile in diretta su DAZN e YouTube.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa

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