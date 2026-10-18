A Cortona 15enne muore schiacciato dal trattore di famiglia dopo il ribaltamento

Cronaca Cortona
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La tragedia nella notte a Terontola Alta, in provincia di Arezzo. Il ragazzo avrebbe preso il mezzo agricolo per raggiungere un sentiero di campagna. L'allarme dato da alcuni amici

Si chiamava Leonardo Accioli, aveva 15 anni ed era uno studente il ragazzo morto nella notte a Terontola Alta, nel territorio comunale di Cortona, dopo essere rimasto schiacciato dal trattore di famiglia. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte, durante un ritrovo in campagna con alcuni amici.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Cortona, Luciano Meoni, i ragazzi stavano trascorrendo una serata insieme quando il quindicenne sarebbe salito sul mezzo agricolo per gioco, forse per dimostrare agli amici di saperlo manovrare. Durante il percorso su un sentiero scosceso, al buio, il trattore si sarebbe ribaltato, schiacciando il giovane.

La pendenza del terreno e l'inesperienza del ragazzo potrebbero aver contribuito all'incidente, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento.

A dare l'allarme sarebbero stati gli amici presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso del quindicenne.

La notizia ha scosso la comunità locale. "Una notizia che ci ha sconvolto", ha commentato il sindaco Meoni, che sta seguendo personalmente la vicenda. Le verifiche delle forze dell'ordine dovranno chiarire con precisione le circostanze dell'accaduto.

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