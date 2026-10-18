Blitz al liceo Marconi: ingressi sbarrati con catene e silicone prima delle lezioni

Mattinata insolita al liceo Marconi di San Miniato. Alunni e personale si sono trovati di fronte a entrambi gli ingressi del plesso completamente ostruiti. Come riporta La Nazione, per sbarrare il passaggio sono stati impiegati catene, lucchetti, fascette plastificate e persino del silicone applicato per sigillare ulteriormente le chiusure. Nello specifico, il cancello principale è stato bloccato con una combinazione di catene e fascette, mentre l'accesso sul retro presentava solo queste ultime.

Il personale incaricato si è adoperato per ripristinare il passaggio, rendendo necessario l'utilizzo di un flessibile per tagliare le maglie e i lucchetti che bloccavano l'entrata principale. Nel frattempo, gli studenti sono stati fatti accedere dall'ingresso posteriore, una misura che ha consentito di evitare disagi all'orario delle lezioni e di far entrare tutti in aula senza significativi ritardi. Sul posto sono tempestivamente giunti i carabinieri, avvisati dalla dirigenza scolastica. Indagano i carabinieri

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