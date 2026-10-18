Castelfiorentino, Fioravanti replica alle opposizioni: "Non prendo lezioni sulla trasparenza"

"Non prendo lezione da nessuno sulla trasparenza, sulla terziarietà mia e degli uffici competenti, cosa riconosciuta anche da molti membri dell'opposizione". Con queste parole il presidente della commissione Urbanistica di Castelfiorentino, Federico Fioravanti, interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sui fatti accaduti nella seduta del 15 ottobre, replicando ai comunicati dei consiglieri Giglioli e Ridi.

Nota integrale

Dopo i comunicati dei consiglieri Giglioli e Ridi mi sento in dovere di puntualizzare alcune inesattezze che per onestà intellettuale avrebbero dovuto riportare nei loro comunicati, premetto che non conosco il consigliere Ridi e non ho mai avuto il piacere di incontrarlo.

Assodato che il responsabile dell'ufficio urbanistica in questione ha interpretato erroneamente il regolamento e che ieri mattina (venerdì 16ndr) alle 7.30 mi ha contattato esprimendo le sue perplessità sulla sua decisione di non fare partecipare Ridi alla commissione e ha prontamente contattato Ridi stesso sia telefonicamente che per email, chiarendo e scusandoci per l'accaduto, contemporaneamente gli ha comunicato che il punto in questione non verrà discusso nel prossimo consiglio ma quello a seguire, che presumibilmente sarà nel mese di novembre pv, pertanto verrà precedentemente convocata una commissione Urbanistica alla quale verrà invitato il consigliere Ridi (pensando, erroneamente, che la questione fosse finita).

Chiarisco che sono presidente della commissione Urbanistica dal 2019 e non prendo certo lezione da presidenti che spesso convocano la propria commissione senza rispettare il dovuto preavviso o, peggio ancora, non hanno interlocuzione con gli uffici e non la convocano nemmeno.

Per quanto riguarda l'assunzione di responsabilità credo che nessuno possa sindacare, ho messo e metterò sempre la mia faccia al fianco del responsabile in questione, che tra l'altro ha riconosciuto dopo poche ore il fatto e che ha comunicato (in accordo con me) la decisione sopracitata sia al cons. Ridi che ai componenti della commissione Urbanistica.

Tutti lavorando si può commentare errori, ma solo le persone perbene lo riconoscono.

Nel mio ruolo di Presidente non prendo lezione da nessuno sulla trasparenza, sulla terziarietà mia e degli uffici competenti, cosa riconosciuta anche da molti membri dell'opposizione.

Federico Fioravanti

Presidente commissione Urbanistica