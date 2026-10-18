Furto negli uffici Aci di Santa Croce sull'Arno: rubati contanti e documenti

Furto nella notte tra venerdì e sabato negli uffici della delegazione Aci di piazza Matteotti, in pieno centro a Santa Croce sull'Arno. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso, sono entrati nei locali, che ospitano anche un'agenzia assicurativa, e hanno aperto la cassaforte, portando via denaro e documenti.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il bottino comprende una somma in contanti e numerose pratiche assicurative, oltre a documenti relativi ai rinnovi delle patenti. Non è ancora chiaro se la sottrazione delle carte fosse legata a un obiettivo specifico.

Nella zona era circolata la voce di un boato durante la notte, ma le verifiche hanno escluso che siano state utilizzate cariche esplosive.

La scoperta è avvenuta la mattina successiva, quando i responsabili degli uffici hanno trovato i segni dell'effrazione e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Croce sull'Arno e della compagnia di San Miniato, che hanno effettuato i rilievi.

Gli investigatori stanno verificando anche le registrazioni degli impianti di videosorveglianza della piazza e delle strade vicine, nella speranza di individuare elementi utili a risalire agli autori del furto.