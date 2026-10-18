Incidente mortale a Perignano, scontro frontale tra due auto: un uomo è morto

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Livornese Est, a Perignano, nel comune di Casciana Terme-Lari, in provincia di Pisa. L'allarme è scattato intorno alle 00:30, quando due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che ha provveduto a spegnere un principio d'incendio sviluppatosi su una delle auto coinvolte. Il personale ha inoltre collaborato con i sanitari del 118 nelle operazioni di soccorso.

Per uno degli uomini coinvolti nello scontro non c'è stato nulla da fare: i soccorritori ne hanno constatato il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e ad accertarne le cause.