La Misericordia di San Miniato apre le porte ai nuovi volontari di Protezione Civile

La Misericordia di San Miniato lancia il nuovo Corso Base per Volontari di Protezione Civile, un percorso formativo aperto a tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato, acquisire nuove competenze e mettere il proprio tempo al servizio della comunità.

Il corso inizierà il 26 ottobre 2026 alle ore 21.15 presso la sede della Misericordia, in Via Augusto Conti 44, nel centro storico di San Miniato, e rappresenta il primo passo per entrare a far parte di una realtà che ogni giorno opera sul territorio nelle attività di prevenzione, supporto alla popolazione, gestione delle emergenze e tutela dell'ambiente.

Quest'anno il percorso sarà preceduto da un appuntamento speciale, pensato per far vivere in prima persona l'esperienza del volontariato: "60 minuti da volontario", una serata interattiva durante la quale i partecipanti potranno mettersi alla prova attraverso simulazioni, attività pratiche e scenari realistici, scoprendo cosa significa essere volontario di Protezione Civile.

«Molte persone immaginano il volontariato come qualcosa di lontano o riservato a chi ha molto tempo a disposizione. In realtà servono soprattutto buona volontà, voglia di imparare e spirito di squadra. Con questa serata vogliamo permettere a chiunque di vivere per un'ora l'emozione e la responsabilità di essere parte di una squadra che aiuta concretamente il territorio», spiegano dalla Misericordia di San Miniato.

Dopo questa prima esperienza immersiva, il corso entrerà nella sua fase formativa vera e propria. È rivolto a persone di ogni età, purché abbiano compiuto i 18 anni, e non richiede alcuna esperienza precedente. Attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, i partecipanti potranno conoscere l'organizzazione della Protezione Civile, le procedure operative, le attività di prevenzione e il ruolo fondamentale svolto dai volontari sia durante le emergenze sia nella diffusione delle buone pratiche di protezione civile tra la popolazione.

In un periodo in cui eventi meteorologici estremi, incendi boschivi e altre situazioni di emergenza richiedono una sempre maggiore capacità di risposta del territorio, investire nella formazione di nuovi volontari significa rafforzare l'intera comunità e renderla più preparata ad affrontare le sfide del futuro.

Le iscrizioni sono già aperte.

👉 Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile al seguente indirizzo:

Iscrizione al Corso Volontari di Protezione Civile 2026

Oppure contattare il 347-1720619

Fonte: Arc.Misericordia di San Miniato -odv

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