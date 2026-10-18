Morto sul lavoro nel cantiere AV Firenze, domani sciopero e presidio sindacati

morto sul lavoro nel cantiere AV Firenze: domani lunedì 19 ottobre è proclamata un’ora di sciopero provinciale (per il settore edile), dalle 11 alle 12, ed è in programma un presidio davanti al cantiere Foster in via Circondaria 32 a Firenze, dalle 10:30 alle 12.
È il momento di fermare questa strage. Servono interventi concreti, controlli rigorosi e condizioni di lavoro che mettano al centro la vita e la salute delle persone. Di lavoro si deve vivere, non morire.
Cgil-Cisl-Uil Firenze, Fillea-Filca-Feneal Firenze
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