Morto sul lavoro nel cantiere AV Firenze, domani sciopero e presidio sindacati

morto sul lavoro nel cantiere AV Firenze: domani lunedì 19 ottobre è proclamata un’ora di sciopero provinciale (per il settore edile), dalle 11 alle 12, ed è in programma un presidio davanti al cantiere Foster in via Circondaria 32 a Firenze, dalle 10:30 alle 12. È il momento di fermare questa strage. Servono interventi concreti, controlli rigorosi e condizioni di lavoro che mettano al centro la vita e la salute delle persone. Di lavoro si deve vivere, non morire.

Cgil-Cisl-Uil Firenze, Fillea-Filca-Feneal Firenze

Notizie correlate