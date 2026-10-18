Nella prima casalinga il Gialloblu Castelfiorentino cede il passo alla Baloncesto 65-69

La normale amarezza finale tinteggia l’esordio del Gialloblu Castelfiorentino di fronte al pubblico del PalaBetti: al termine di una gara sempre un bilico, la Baloncesto chiude la pratica sul 65-69.

Ad indirizzare la sfida, un mini break nella terza frazione, dopo due quarti scivolati via in perfetto equilibrio. Nella prima parte di gara, infatti, le squadre viaggiano a braccetto, con i gialloblu che al riposo lungo guidano 26-23. Al rientro dagli spogliatoi, i fiorentini impattano e mettono la testa avanti, grazie ad un parziale di 15-22 che ribalta l’inerzia alla terza sirena (41-45). Poi, nel botta e riposta finale, Baloncesto amministra il vantaggio e si prende i due punti.

Prossimo impegno sabato 24 ottobre alle 20 sul parquet della Freccia Azzurra.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BALONCESTO FIRENZE 65-69

Gialloblu Castelfiorentino: Niccolini 12, Buti ne, Bartolini 19, Cetti 8, Fabrizzi 13, Vallerani, Gemignani L., Talluri 4, Ciampolini, Filippini 2, Marchetti, Gemignani N. 7. All. Pucci. Ass. Rastelli, Cicilano.

Baloncesto Firenze: Ridolfi 15, Senatore 4, Bardazzi, Sbraci 18, Tarlini 2, Godelier, Bottai, Casalini 17, Lotti, Australia, Pergola 9, Kamal 4. All. Morioni.

Parziali: 13-12, 26-23 (13-11), 41-45 (15-22), 65-69 (24-24)

Arbitri: Barbarulo di Vinci, Morera di Castelfranco di Sotto.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino