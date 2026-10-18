Nubifragio all’Elba, allagamenti a Cavo e disagi anche a Bagnaia

Un nubifragio si è abbattuto nella mattinata di domenica 18 ottobre sull’isola d’Elba, provocando allagamenti e disagi soprattutto a Cavo, nel comune di Rio, e nelle località di Rio Marina, Bagnaia, Valle di Riale e Nisporto.

La situazione più critica è stata segnalata a Cavo, dove le forti precipitazioni concentrate in poco tempo hanno allagato diversi tratti del lungomare. Come riferito dal vicesindaco di Rio, Mattia Guerrini, i disagi maggiori hanno interessato il lungomare Vespucci, dove si trovano numerose attività commerciali. Allagamenti anche sul lungomare Kennedy.

La Protezione civile è intervenuta con tutte le squadre disponibili, comprese quelle composte da operatori che non erano in servizio, per affrontare le criticità e ripristinare le condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.

Preoccupazione anche a Bagnaia, dove il fosso che attraversa l’abitato ha raggiunto il livello di guardia.

Sull’ondata di maltempo è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sui social ha condiviso immagini della situazione e manifestato vicinanza alle persone e alle attività colpite: "Sono vicino a tutti i cittadini, alle famiglie e alle attività commerciali colpite".

Sull’area interessata è in vigore l’allerta gialla per temporali, attiva da sabato e prevista fino alle 10 di lunedì 19 ottobre. La situazione resta sotto osservazione.